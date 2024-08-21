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Запаси газу в Європі досягли зимового рівня на два місяці раніше від плану
12:58 21.08.2024 |
ЄС накопичив необхідний для проходження зими газ більш ніж на два місяці раніше від плану.
Про це повідомляє Bloomberg.
Газові сховища Європи станом на 19 серпня були заповнені на 90%.
Європейські сховища зараз трохи менш заповнені, ніж у цей час торік через уповільнення постачань улітку. Але цьогорічні показники все ще набагато вищі за п'ятирічний середній показник.
Повідомляється, що Європа продовжує стикатися з ризиками, пов'язаними із раптовими перебоями постачання.
Європейські країни досі обговорюють, як вони можуть замінити російський трубопровідний газ після того, як закінчиться термін дії транзитної угоди між РФ та Україною.
Крім того, Норвегія, найбільший постачальник газу в Європі, вступає в період масштабного технічного обслуговування, що тримає трейдерів у стані підвищеної готовності.
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