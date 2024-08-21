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Блінкен обговорив з главою МЗС Туреччини зусилля з припинення вогню в Газі
12:17 21.08.2024 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, під час якої йшлося про ситуацію у секторі Гази.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника МЗС Туреччини, пише "Європейська правда".
За його словами, розмова відбулась на прохання американської сторони.
Як зазначено, Блінкен і Фідан обговорили останні зусилля держав щодо забезпечення припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС.
Речник турецького МЗС додав, що обидва міністри також обговорили регіональні події. Він не надав жодних інших подробиць.
Як відомо, Блінкен здійснив турне країнами Близького Сходу. Під час візиту до Ізраїлю він заявив, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу прийняв "проміжну пропозицію" США, спрямовану на зменшення розбіжностей між двома сторонами після того, як переговори минулого тижня призупинилися без прориву.
У вівторок Блінкен прибув до Єгипту, щоб домогтися прогресу в переговорах про припинення вогню в Газі і звільнення заручників.
За даними ЗМІ, президент США Джо Байден прагне досягти угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників до кінця цього тижня.
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