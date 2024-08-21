Філіппіни хочуть розширити угоду з Китаєм щоб покласти край морській суперечці

Влада Філіппін вивчає можливість розширення сфери дії угоди з Китаєм, яка має на меті послабити напруженість у Південно-Китайському морі через зіткнення кораблів держав у спірних водах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Речник Морської ради Маніли Александр Лопес зазначив, що "тимчасова домовленість" між країнами про місії з поповнення запасів для філіппінського військового форпосту на Другій мілині Томаса, може бути розширена на "більшу територію".

Водночас, за словами Лопеса, Філіппіни "серйозно" вивчають імовірність подачі ще одного дипломатичного протесту проти Китаю через нещодавнє зіткнення, додавши, що дії Пекіна були "непрофесійними та небезпечними".

"Ці незаконні дії не сприяють заходам зі зміцнення довіри, необхідним для поліпшення відносин", - йдеться у заяві ради, яку зачитав Лопес.

Що таке Друга мілина Томаса

Друга мілина Томаса розташована у Південно-Китайському морі. У 2016 році Міжнародний трибунал встановив, що мілина є частиною виключної економічної зони та континентального шельфу Філіппін. Натомість Пекін не визнає цього рішення і претендує на контроль над мілиною та більш масштабну частину морської акваторії.

У 1999 році Маніла розташувала на Другій мілині Томаса корабель Sierra Madre для посилення своєї претензії на суверенітет. На судні багато років проживає група військових.

Маніла неодноразово звинувачувала берегову охорону Китаю в блокуванні місій із поповнення запасів для її військ. Наприкінці березня цього року кораблі китайської берегової охорони обстріляли з водометів філіппінські кораблі.

У жовтні 2023 року, китайські судна провели небезпечні маневри, внаслідок чого зіткнулися з двома філіппінськими кораблями.

Інцидент у Південно-Китайському морі

У понеділок, 19 серпня, кораблі берегової охорони Китаю та Філіппін знову зіткнулися у Південно-Китайському морі, що стало новою точкою спалаху в їхній тривалій морській суперечці.

За словами Пекіна, філіппінська берегова охорона "незаконно" намагалася зайти у води навколо мілини Сабіна. Однак Маніла заявила, що китайські судна здійснили "агресивні маневри", які пробили пробоїну на її кораблі. США, як союзник Філіппін у сфері оборони, засудили "небезпечні дії" Китаю.

У липні Філіппіни та Китай погодили угоду, що має припинити конфронтацію довкола протекторату над Другою мілиною Томаса.