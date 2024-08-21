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АНАЛІТИКА

Делегати з'їзду Демократичної партії формально затвердили Гарріс кандидаткою в президенти США

 

На національному з'їзді Демократичної партії, який проходить у Чикаго, шляхом формального голосування чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс затвердили кандидаткою в президенти США на президентських виборах, намічених на 5 листопада.

Гарріс у відеозверненні з Вісконсина, де вона і кандидат у віцепрезиденти губернатор Міннесоти Тім Волз проводять передвиборчу кампанію, символічно прийняла номінацію.

"Для нас велика честь бути вашими кандидатами, - сказала Гарріс. - Ця кампанія, заснована на думках людей. Разом ми намітимо новий шлях просування вперед".

Відеозапис виступу було продемонстровано делегатам з'їзду. Раніше Гарріс уже стала офіційною кандидаткою від партії на пост глави держави, отримавши більшість голосів під час віртуального поіменного голосування.

Офіційно Гарріс, як очікується, ухвалить номінацію на президентський пост у своєму виступі на з'їзді в четвер (у ніч на п'ятницю за київським часом).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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