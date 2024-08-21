Фінансові новини
- |
- 21.08.24
- |
- 14:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Reuters: Кампанія Гарріс зібрала $500 млн за місяць
09:21 21.08.2024 |
Передвиборча кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс зібрала близько 500 мільйонів доларів з того часу, як вона отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.
Про це стало відомо агентству Reuters від джерел, повідомляє "Європейська правда".
Агентство називає зібрану Гарріс суму безпрецедентною і такою, що відображає ентузіазм донорів перед президентськими виборами, що відбудуться 5 листопада.
Чотири джерела, знайомі з процесом збору коштів, розповіли, що ця сума була зібрана на користь Гарріс за чотири тижні, відколи вона вступила в перегони 21 липня.
Гроші на передвиборчу кампанію мають вирішальне значення для реклами та агітації, які допомагають привести людей на виборчі дільниці та переконати виборців, які не визначилися, проголосувати на користь кандидата.
За перший тиждень своєї кампанії Гарріс зібрала 200 мільйонів доларів, і вона швидко здобула підтримку, щоб стати кандидатом від Демократичної партії.
У липні команда Гарріс зібрала 310 мільйонів доларів, унаслідок чого загальна сума грошей, зібраних нею і Байденом до його виходу з перегонів, перевищила мільярд доларів, що, за даними кампанії, є найшвидшим подоланням цього порогу збору коштів в історії.
Кампанія кандидата від республіканців Дональда Трампа заявила, що в липні вона зібрала 138,7 мільйона доларів, а її готівкові кошти склали 327 мільйонів доларів.
Нагадаємо, у понеділок в Чикаго розпочався чотириденний з'їзд Демократичної партії США, де Камалу Гарріс офіційно оголосять кандидаткою у президенти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада звільнила затриманого на хабарі «слугу народу» Задорожнього з посади голови ТСК з дронів та фортифікацій
|Під програму кешбеку потрапляють усі види українських товарів - Свириденко
|В Україну прибула місія ЄС для перевірки виконання плану Ukraine Facility
|Уряд затвердив механізм мінімальних експортних цін на окремі види товарів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Японія передала Харкову спецтехніку для перероблення відходів зруйнованих будинків — фото
|Реальна інфляція в Росії від початку війни перевищила 70%. Дані Росстату занижені
|Наступ на Курщині знищив міфи про Росію, які Путін будував 20 років, – Foreign Policy
|Запаси газу в Європі досягли зимового рівня на два місяці раніше від плану
|Блінкен обговорив з главою МЗС Туреччини зусилля з припинення вогню в Газі
|Євросоюз у листопаді запустить нову систему в'їзду до країн Шенгену
Бізнес
|Windows 11 стає більш енергоефективною: нові режими живлення та оптимізації
|Люди перестали читати інструкції. Чи зможе їх замінити штучний інтелект
|Chrome на Android приховуватиме конфіденційну інформацію під час запису екрана
|Новий процесор Google Tensor G4 швидко перегрівається в троттлінг-тесті та скидає майже половину потужності
|Штучний інтелект не становить загрози людству, бо не може самостійно навчатися
|TikTok заперечує претензії США щодо зв'язків соцмережі з Китаєм
|МВФ закликав запровадити 85% податок на електроенергію для ШІ-сфери та майнерів