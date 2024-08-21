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АНАЛІТИКА

Reuters: Кампанія Гарріс зібрала $500 млн за місяць

 

Передвиборча кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс зібрала близько 500 мільйонів доларів з того часу, як вона отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Про це стало відомо агентству Reuters від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Агентство називає зібрану Гарріс суму безпрецедентною і такою, що відображає ентузіазм донорів перед президентськими виборами, що відбудуться 5 листопада.

Чотири джерела, знайомі з процесом збору коштів, розповіли, що ця сума була зібрана на користь Гарріс за чотири тижні, відколи вона вступила в перегони 21 липня.

Гроші на передвиборчу кампанію мають вирішальне значення для реклами та агітації, які допомагають привести людей на виборчі дільниці та переконати виборців, які не визначилися, проголосувати на користь кандидата.

За перший тиждень своєї кампанії Гарріс зібрала 200 мільйонів доларів, і вона швидко здобула підтримку, щоб стати кандидатом від Демократичної партії.

У липні команда Гарріс зібрала 310 мільйонів доларів, унаслідок чого загальна сума грошей, зібраних нею і Байденом до його виходу з перегонів, перевищила мільярд доларів, що, за даними кампанії, є найшвидшим подоланням цього порогу збору коштів в історії.

Кампанія кандидата від республіканців Дональда Трампа заявила, що в липні вона зібрала 138,7 мільйона доларів, а її готівкові кошти склали 327 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у понеділок в Чикаго розпочався чотириденний з'їзд Демократичної партії США, де Камалу Гарріс офіційно оголосять кандидаткою у президенти.

Ключові теги: США
 

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