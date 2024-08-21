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АНАЛІТИКА

Китай вирішив побудувати 11 нових атомних реакторів на п'яти станціях

 

Державна рада Китаю 19 серпня погодила будівництво 11 нових атомних реакторів на п'яти електростанціях. Про це повідомило державне видання China Energy News.

Сума інвестицій становитиме 220 млрд юанів ($31 млрд), а будівництво займе близько п'яти років, пише Bloomberg.

Шість реакторів побудує CGN Power Co., три - China National Nuclear Corp., два - Power Investment Corp.

Більшість нових реакторів будуть побудовані за китайською технологією "Хуалун 1".

Китай найактивніше будує атомні станції, до 2030 року він може обігнати Францію й США і стати найбільшим виробником атомної енергії у світі.

З 2019 по 2023 рік кількість дозволів на будівництво енергоблоків стабільно зростає, останні два роки поспіль їх отримали по десять блоків.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

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