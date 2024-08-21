Фінансові новини
- |
- 21.08.24
- |
- 14:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Китай вирішив побудувати 11 нових атомних реакторів на п'яти станціях
09:08 21.08.2024 |
Державна рада Китаю 19 серпня погодила будівництво 11 нових атомних реакторів на п'яти електростанціях. Про це повідомило державне видання China Energy News.
Сума інвестицій становитиме 220 млрд юанів ($31 млрд), а будівництво займе близько п'яти років, пише Bloomberg.
Шість реакторів побудує CGN Power Co., три - China National Nuclear Corp., два - Power Investment Corp.
Більшість нових реакторів будуть побудовані за китайською технологією "Хуалун 1".
Китай найактивніше будує атомні станції, до 2030 року він може обігнати Францію й США і стати найбільшим виробником атомної енергії у світі.
З 2019 по 2023 рік кількість дозволів на будівництво енергоблоків стабільно зростає, останні два роки поспіль їх отримали по десять блоків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада звільнила затриманого на хабарі «слугу народу» Задорожнього з посади голови ТСК з дронів та фортифікацій
|Під програму кешбеку потрапляють усі види українських товарів - Свириденко
|В Україну прибула місія ЄС для перевірки виконання плану Ukraine Facility
|Уряд затвердив механізм мінімальних експортних цін на окремі види товарів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Японія передала Харкову спецтехніку для перероблення відходів зруйнованих будинків — фото
|Реальна інфляція в Росії від початку війни перевищила 70%. Дані Росстату занижені
|Наступ на Курщині знищив міфи про Росію, які Путін будував 20 років, – Foreign Policy
|Запаси газу в Європі досягли зимового рівня на два місяці раніше від плану
|Блінкен обговорив з главою МЗС Туреччини зусилля з припинення вогню в Газі
|Євросоюз у листопаді запустить нову систему в'їзду до країн Шенгену
Бізнес
|Windows 11 стає більш енергоефективною: нові режими живлення та оптимізації
|Люди перестали читати інструкції. Чи зможе їх замінити штучний інтелект
|Chrome на Android приховуватиме конфіденційну інформацію під час запису екрана
|Новий процесор Google Tensor G4 швидко перегрівається в троттлінг-тесті та скидає майже половину потужності
|Штучний інтелект не становить загрози людству, бо не може самостійно навчатися
|TikTok заперечує претензії США щодо зв'язків соцмережі з Китаєм
|МВФ закликав запровадити 85% податок на електроенергію для ШІ-сфери та майнерів