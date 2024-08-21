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Блінкен обговорив з главою МЗС Британії підтримку України і ситуацію в Газі
08:46 21.08.2024 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, під час якої йшлося про Україну та сектор Гази.
Про це йдеться у повідомленні заступника речника Держдепу США Веданта Патела, яке наводить "Європейська правда".
Держсекретар обговорив важливість завершення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Газі, повернення заручників додому та збільшення потоку гуманітарної допомоги.
Міністри також обговорили необхідність деескалації напруженості в регіоні.
"Вони підтвердили незмінну підтримку України", - зазначено у повідомленні.
Як відомо, Блінкен зараз перебуває у турне країнами Близького Сходу. Під час візиту до Ізраїлю він заявив, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу прийняв "проміжну пропозицію" США, спрямовану на зменшення розбіжностей між двома сторонами після того, як переговори минулого тижня призупинилися без прориву.
У вівторок Блінкен прибув до Єгипту, щоб домогтися прогресу в переговорах про припинення вогню в Газі і звільнення заручників.
За даними ЗМІ, президент США Джо Байден прагне досягти угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників до кінця цього тижня.
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