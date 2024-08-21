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Азербайджан заявив, що подав заявку на вступ до БРІКС
17:37 20.08.2024 |
Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС - неформального об'єднання, до якого зокрема входять Китай і Росія.
Про це агентству АПА повідомив представник азербайджанського Міністерства закордонних справ Айхан Гаджизаде, пише "Європейська правда".
У повідомленні не уточнюється, коли саме Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС.
Водночас Баку ще в липні сигналізувало бажання приєднатися до об'єднання в декларації, ухваленій у межах саміту Шанхайської організації співробітництва в Астані.
Рішення про приєднання нових членів БРІКС може ухвалити на саміті у жовтні 2024 року, який відбудеться в російській Казані.
БРІКС називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР).
Наразі до організації входять дев'ять держав: окрім вищезазначених, минулого року до БРІКС долучились Єгипет, Іран, Ефіопія та Об'єднані Арабські Емірати.
Раніше у Туреччині заявили, що зблизились із групою країн БРІКС через розчарування відсутністю прогресу в перемовинах про вступ до Євросоюзу.
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