Кабмін змінив порядок використання коштів на підтримку сільгоспвиробників

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції.

Про це у Телеграмі повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Внесено зміни до Порядку використання коштів на підтримку сільськогосподарських виробників, зокрема, в частині забезпечення однозначного трактування норм Порядку отримувачами при обранні напрямів підтримки щодо бюджетних субсидій на одиницю оброблюваних угідь с/г призначення», - написав депутат.

Крім того, продовжено терміни подання заявок отримувачами до Державного аграрного реєстру (ДАР).

Мельничук уточнив, що Укрдержфонд формує переліки отримувачів бюджетних коштів щомісяця. Ці переліки складаються за напрямами підтримки з урахуванням черговості подання заявок за попередній місяць. До 10 числа місяця, що настає за звітним, Укрдержфонд подає ці переліки до Мінагрополітики.

Як повідомлялось, прийом заявок у Державному аграрному реєстрі (ДАР) на отримання спеціальних субсидій для аграріїв, котрі працюють у прифронтових зонах, розпочнеться орієнтовно з 10 вересня 2024 року.