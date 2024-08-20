Китай визнав транзакції з криптовалютами одним із методів відмивання грошей

19 серпня 2024 року Верховний народний суд і Верховна народна прокуратура Китаю переглянули інтерпретацію закону країни про боротьбу з відмиванням грошей (AML). Згідно з опублікованим релізом, відомства вирішили включити в нього транзакції з віртуальними активами.

У повідомленні йдеться, що тепер перекази і конвертація цифрових активів, отриманих незаконним шляхом, підпадають під дію закону. У цьому разі такі транзакції розглядатимуться як «приховування джерела і характеру злочинних доходів, а також їхніх вигод».

Порушникам загрожує штраф від 10 000 юанів (близько $1400 на момент написання) до 200 000 юанів (приблизно $28 000). За серйозніші правопорушення передбачено тюремне ув'язнення строком від п'яти до десяти років, зазначили в прокуратурі.

Також відомство повідомило, що 2023 року 2971 особу було притягнуто до відповідальності за відмивання грошей. Це у 20 разів більше, ніж у 2019 році, ідеться у пресрелізі.

Інші поправки до закону передбачають більш чітке трактування «обтяжливих обставин» у справах про відмивання грошей. Наприклад, відмова співпрацювати з владою або відмивання коштів в особливо великих розмірах, що перевищують 5 млн юанів ($700 000).