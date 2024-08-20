Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай визнав транзакції з криптовалютами одним із методів відмивання грошей

 

19 серпня 2024 року Верховний народний суд і Верховна народна прокуратура Китаю переглянули інтерпретацію закону країни про боротьбу з відмиванням грошей (AML). Згідно з опублікованим релізом, відомства вирішили включити в нього транзакції з віртуальними активами.

У повідомленні йдеться, що тепер перекази і конвертація цифрових активів, отриманих незаконним шляхом, підпадають під дію закону. У цьому разі такі транзакції розглядатимуться як «приховування джерела і характеру злочинних доходів, а також їхніх вигод».

Порушникам загрожує штраф від 10 000 юанів (близько $1400 на момент написання) до 200 000 юанів (приблизно $28 000). За серйозніші правопорушення передбачено тюремне ув'язнення строком від п'яти до десяти років, зазначили в прокуратурі.

Також відомство повідомило, що 2023 року 2971 особу було притягнуто до відповідальності за відмивання грошей. Це у 20 разів більше, ніж у 2019 році, ідеться у пресрелізі.

Інші поправки до закону передбачають більш чітке трактування «обтяжливих обставин» у справах про відмивання грошей. Наприклад, відмова співпрацювати з владою або відмивання коштів в особливо великих розмірах, що перевищують 5 млн юанів ($700 000).
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3459
  0,0432
 0,10
EUR
 1
 45,8195
  0,2110
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0423  0,10 0,25 41,6465  0,12 0,28
EUR 45,3038  0,26 0,58 46,0550  0,26 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3350  0,05 0,13 41,3633  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес