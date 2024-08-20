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Інфляція в єврозоні в липні прискорилася до 2,6%, як і очікувалося
12:41 20.08.2024 |
Споживчі ціни в єврозоні в липні збільшилися на 2,6% у річному вираженні, зазначається у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив остаточні дані.
Дані збіглися як із попередньою оцінкою, так і з консенсус-прогнозом опитаних Trading Economics аналітиків.
Інфляція прискорилася порівняно з червнем, коли вона становила 2,5%.
Темпи зростання вартості продуктів харчування, алкоголю і тютюнової продукції в липні скоротилися до 2,3% з 2,4% попереднього місяця, інфляція у сфері послуг сповільнилася до 4% з 4,1%. Тим часом енергоносії подорожчали на 1,2% після зростання на 0,2% місяцем раніше.
Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) зросли на 2,9% у річному вираженні, як і місяцем раніше.
У щомісячному вираженні споживчі ціни в єврозоні в липні не змінилися, у червні показник зріс на 0,2%.
У Європейському союзі річна інфляція в липні становила 2,8% (у червні - 2,6%), помісячна - 0,1%.
Попередні дані про динаміку споживчих цін у єврозоні за серпень буде опубліковано 30 серпня.
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