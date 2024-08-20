Фінансові новини
- |
- 20.08.24
- |
- 13:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Угорщина досі не пояснила ЄС спрощення в'їзду для росіян і білорусів
12:09 20.08.2024 |
Угорщина досі не надала пояснень ЄС щодо свого рішення спростити вимоги в'їзду для громадян РФ та Білорусі.
Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".
У понеділок, 19 серпня, закінчився термін, встановлений Європейською комісією для надання Угорщиною відповіді на питання про пом'якшення умов в'їзду для громадян Росії та Білорусі.
Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на початку серпня надіслала листа своєму угорському колезі Шандору Пінтеру з проханням пояснити зміни, внесені до імміграційної схеми країни.
У ньому Йоганссон попросила Будапешт відповісти на додаток із запитаннями "не пізніше 19 серпня".
Представник Єврокомісії підтвердив Euractiv, що станом на другу половину дня понеділка відповіді від угорської сторони ще не було.
Нагадаємо, минулого тижня країни Балтії та Північної Європи звернулися до Єврокомісії з листом, в якому висловили занепокоєння рішенням Угорщини про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.
Найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, перед цим поскаржилася, що послаблення правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності".
Водночас глава угорського МЗС Петер Сійярто переконаний, що рішення Будапешта щодо спрощеного в'їзду для росіян та білорусів, не становить ризику для Шенгенської зони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП
|ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
|Данія анонсувала нову допомогу для України на суму 116 млн доларів
|Рада церков підтримала заборону російської церкви в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Інфляція в єврозоні в липні прискорилася до 2,6%, як і очікувалося
|Чехія купуватиме боєприпаси для України за рахунок заморожених росактивів
|ЗМІ: Угорщина досі не пояснила ЄС спрощення в'їзду для росіян і білорусів
|ЗМІ: Камала Харріс планує призначити Гері Генслера на посаду міністра фінансів США
|ФРН до кінця року поставить Україні ще чотири системи IRIS-T
|Вартість нового російського літака для заміни легендарного АН-2 зросла втричі за 5 років
Бізнес
|Новий процесор Google Tensor G4 швидко перегрівається в троттлінг-тесті та скидає майже половину потужності
|Штучний інтелект не становить загрози людству, бо не може самостійно навчатися
|TikTok заперечує претензії США щодо зв'язків соцмережі з Китаєм
|МВФ закликав запровадити 85% податок на електроенергію для ШІ-сфери та майнерів
|Китай зайняв 17,5% ринку нових авто в Україні
|Світовий ринок ігор отримає $187,7 мільярда доходу у 2024 році – половину завдяки мобільним іграм
|З оновленням iOS 18.1 Apple дозволить стороннім розробникам використовувати NFC-чип iPhone для оплат