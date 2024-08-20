ЗМІ: Камала Харріс планує призначити Гері Генслера на посаду міністра фінансів США

Кандидатка у президенти США Камала Харріс планує призначити нинішнього главу Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Гері Генслера на посаду міністра фінансів у разі перемоги на виборах. Про це повідомляє Washington Reporter з посиланням на джерела в Сенаті.

Також відомо, що на цю посаду претендує сенаторка Елізабет Воррен. Американський політик Том Еммер заявив, що такий крок стане катастрофою для економіки. За його словами, глава SEC «всюди подає позови - і всюди програє». Емерр вважає, що цей час минув.

«Гері Генслеру потрібно рухатися далі, а його кар'єра в уряді має бути закінчена», - заявив політик.

У заяві журналістів сказано, що ходять чутки про те, що Генслер може піти з посади голови SEC, що «дасть змогу Джо Байдену висунути кандидатуру нового голови до виборів».

Раніше експерт дослідницької компанії 10x Research Маркус Тілен заявив, що Генслер залишить свою посаду на початку 2025 року.

Також нещодавно Камала Харріс втратила 10% відрив від Трампа в передвиборчих ставках на Polymarket.