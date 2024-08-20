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АНАЛІТИКА

Вартість нового російського літака для заміни легендарного АН-2 зросла втричі за 5 років

 

Вартість російського нового багатоцільового літака "Байкал" (ЛМС-901), який мав би замінити "кукурузник" АН-2, зросла з початкових 120 млн до 455 млн рублів за п'ять років.

При цьому розробка ще остаточно не завершена - перші п'ять літаків обіцяють передати для використання на Далекому Сході РФ лише у 2025 році, пише РБК із посиланням на листа російської Державної транспортної лізингової компанії (ДТЛК) потенційним покупцям.

Після цього вартість літака буде підвищуватися щороку ще на 4% і до 2032 року сягне 587 млн ​​рублів, йдеться у листі.

Російським авіакомпаніям пропонують взяти "Байкали" в лізинг на десять років. У 2025 році ставка фінансової оренди для одного літака становитиме 5,4 млн рублів на місяць.

У своєму листі російська ДТЛК поцікавилася у місцевих авіакомпаній, хто з них готовий замовити "Байкали" з урахуванням таких цін, а "у разі незацікавленості" через "високий розмір лізингового платежу" повідомити, яка ставка була б для них прийнятною.

Спочатку в умовах конкурсу на розробку такого літака в 2019 році було зазначено, що його ціна не повинна була перевищувати 120 млн рублів. Восени минулого року вона збільшилася до 178 млн рублів.

Коментуючи нову вартість у розмірі 455 млн рублів, у російському уряді пояснили, що вартість "Байкалу" скоригована "з урахуванням доопрацювання для експлуатації в умовах Далекого Сходу", а також заміни імпортних комплектуючих російськими аналогами. Зараз у "Байкалі" використовуються імпортні турбогвинтовий двигун, повітряний гвинт та різне бортове обладнання.

Виробником "Байкалу" є Уральський завод цивільної авіації (УЗГА). Представник підприємства заявив, що не бачить нічого екстраординарного у триразовому подорожчанні літака, оскільки "ескалація ціни - це загальносвітова практика в авіабудуванні".

Як повідомлялося, літак АН-2, відомий як "Кукурузник", був розроблений наприкінці 1940-х років в Україні конструкторським бюро "Антонова", його виробництво припинилося у 1980-х роках. У 2017-2018 роках "Антонов" планував відновити виробництво його оновленої версії АН-2-100.

В Росії теж планували модифікувати літак, змінивши назву ТВС-2МС. Однак спочатку виробник "Русавіапром" не зміг отримати сертифікат для його виробництва, а згодом уряд Росії відмовився фінансувати виробництво копій американських двигунів та гвинтів для цих літаків.

Натомість у РФ вирішили розробити МС-901 "Байкал". Літак буде оснащений одним турбогвинтовим двигуном та вміщуватиме дев'ять пасажирів або дві тонни вантажу. Він має літати на відстань до трьох тисяч кілометрів та експлуатуватися на ґрунтових злітно-посадкових смугах, а також використовувати лижне або поплавкове шасі.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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