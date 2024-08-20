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Байден згадав Україну, підсумовуючи свою кар'єру на з'їзді Демпартії
09:45 20.08.2024 |
Президент США Джо Байден під час виступу на з'їзді Демократичної партії у Чикаго згадав спротив України російській агресії як один зі своїх успіхів.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить "Голос Америки".
Байден наголосив на важливості лідерства США у світі і успіхах його адміністрації в зміцненні світових альянсів, а також протистоянні Росії та Китаю.
"Я провів майже 190 годин із моїми партнерами головами держав в Європі, щоб зміцнити НАТО. Ми це зробили, ми об'єднали Європу, чого не було роками, додавши Швецію та Фінляндію до НАТО", - зазначив він.
Говорячи про себе і віцепрезидентку Камалу Гарріс, Байден підкреслив, що "ми ніколи не схилимось перед Путіним".
"Путін думав, що захопить Київ за три дні. Три роки потому Україна ще вільна", - додав Байден.
Серед своїх успіхів він також згадав нещодавній обмін ув'язненими з Росією, що дозволив повернути незаконно утримуваних там американців.
Байден вказав, що його адміністрація невтомно працює над досягненням припинення вогню у війні Ізраїлю та ХАМАС, а також доставки гуманітарної допомоги.
Байден закликав американців голосувати за Гарріс і сказав, що не тримає зла на тих, хто переконав його зняти кандидатуру з президентських виборів.
"Америко, я віддав тобі найкраще. Я віддавав тобі найкраще 50 років. Сподіваюсь, ви знаєте, як я вдячний вам усім", - завершив свій виступ американський президент.
Своєю чергою кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп посилено розкидається особистими нападками на адресу своєї суперниці Гарріс і переконує, що має таке право.
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