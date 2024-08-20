Bloomberg дізнався про доставлення другої виробничої лінії для «арктик CПГ-2»

До місця будівництва заводу «арктик СПГ-2» відбуксували другу виробничу лінію, платформа з нею залишила будмайданчик неподалік мурманська, здійснивши «тритижневу подорож», пише Bloomberg із посиланням на дані відстеження руху суден.

російський виробник газу «новатек» працює над проєктом «арктик СПГ-2» попри західні енергетичні санкції, зазначає агентство. США ввели обмеження проти заводу 2023 року. У червні поточного року Євросоюз також заборонив інвестиції для завершення проєктів «арктик СПГ-2» й «мурманськ СПГ».

За даними Bloomberg, обмеження завадили доставленню танкерів льодового класу, необхідних для експорту СПГ. Через санкції постачання було затримано «на місяці».

«Але супутникові знімки показують, що два судна нещодавно залишили завод, що говорить про те, що росії вдалося обійти обмеження за допомогою «тіньового» флоту», - йдеться у матеріалі.

«арктик СПГ-2» - другий великотоннажний завод «новатека», з 2017 р. працює «ямал СПГ». Проєкт передбачає будівництво на Гиданському півострові в ЯНАО трьох ліній зі скраплення газу потужністю 6,6 млн т на рік кожна. Президент росії владімір путін запустив першу чергу у липні 2023 р.. Запуск другої черги «арктик СПГ-2» заплановано на 2024 р., а третьої - на 2026 р.. Вартість проєкту оцінювалася більш ніж $21 млрд.

У листопаді 2023 р. Мінфін США ввів санкції проти «арктик СПГ-2». У грудні Reuters повідомило, що «новатек» відправив своїм клієнтам повідомлення про форс-мажор щодо майбутніх постачань СПГ з проєкту. Зокрема було поінформовано китайські компанії Shenergy Group і Zheijang Energy, а також іспанську Repsol.

У червні стало відомо, що китайська Wison New Energies вийшла з проєкту. Компанія займалася будівництвом модулів для «арктік СПГ-2».