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Сонячна енергетика обігнала кам'яне вугілля як джерело електроенергії в ЄС
17:13 19.08.2024 |
У 2022 році сонячна енергетика вперше обігнала кам'яне вугілля у виробництві електроенергії в ЄС.
Такі дані оприлюднив Євростат, пише "Європейська правда".
Частка сонячної енергії в загальному виробництві електроенергії в ЄС склала 210 249 ГВт-год порівняно з 205 693 ГВт-год у кам'яного вугілля.
Польща та Чехія - єдині два виробники кам'яного вугілля в ЄС. Причому лише Польща використовує його як основне джерело для виробництва електроенергії.
Буре вугілля використовується для виробництва електроенергії у 9 країнах ЄС.
У 2022 році Росія залишалася найбільшим постачальником кам'яного вугілля до ЄС з часткою 24%, випереджаючи США (18%) та Австралію (17%).
Однак після того, як у серпні 2022 року набула чинності заборона ЄС на імпорт кам'яного вугілля з Росії через загарбницьку війну проти України, імпорт з Росії впав до 27 мільйонів тонн у 2022 році. Це на 45% менше порівняно з 2021 роком.
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