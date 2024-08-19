Сонячна енергетика обігнала кам'яне вугілля як джерело електроенергії в ЄС

У 2022 році сонячна енергетика вперше обігнала кам'яне вугілля у виробництві електроенергії в ЄС.

Такі дані оприлюднив Євростат, пише "Європейська правда".

Частка сонячної енергії в загальному виробництві електроенергії в ЄС склала 210 249 ГВт-год порівняно з 205 693 ГВт-год у кам'яного вугілля.

Польща та Чехія - єдині два виробники кам'яного вугілля в ЄС. Причому лише Польща використовує його як основне джерело для виробництва електроенергії.

Буре вугілля використовується для виробництва електроенергії у 9 країнах ЄС.

У 2022 році Росія залишалася найбільшим постачальником кам'яного вугілля до ЄС з часткою 24%, випереджаючи США (18%) та Австралію (17%).

Однак після того, як у серпні 2022 року набула чинності заборона ЄС на імпорт кам'яного вугілля з Росії через загарбницьку війну проти України, імпорт з Росії впав до 27 мільйонів тонн у 2022 році. Це на 45% менше порівняно з 2021 роком.