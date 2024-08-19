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АНАЛІТИКА

Прем'єр КНР Лі Цян цього тижня відвідає Росію та Білорусь

 

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян відвідає Росію та Білорусь цього тижня, про що у понеділок, 19 серпня, заявила прессекретарка міністерства закордонних справ КНР Мао Нін. "Під стратегічним керівництвом двох глав держав китайсько-російські відносини усунули зовнішнє втручання і підтримують здоровий і стабільний розвиток", - зазначила Мао Нін на регулярному брифінгу для ЗМІ.

У своїй заяві вона зазначила, що візит Лі з вівторка по п'ятницю включатиме "29-ту регулярну зустріч між главами урядів Китаю і Росії". За словами Мао, Лі планує "обмінятися поглибленими поглядами на практичну співпрацю у двосторонніх відносинах і питаннях, що становлять спільний інтерес" на переговорах з російським колегою Михайлом Мішустіним.

Що стосується візиту до Мінська, Мао заявила, що "Китай і Білорусь є всеосяжними стратегічними партнерами за будь-яких погодних умов".

Нагадаємо, що у травні президент Росії Володимир Путін з дводенним візитом відвідав Китай. Минулого року правитель Білорусі Олександр Лукашенко двічі відвідав Китай, пообіцявши в грудні бути "надійним партнером" Пекіну. У липні Білорусь офіційно приєдналася до Шанхайської організації співробітництва, ставши 10-м членом блоку.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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