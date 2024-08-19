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АНАЛІТИКА

Один із найбільших банків Киргизстану призупинив перекази через підсанкційні банки РФ

 

Четвертий за обсягом активів банків у Киргизстані MBank припинив грошові перекази через російські банки.

Про це повідомили у пресслужбі банку, передає The Moscow Times.

"Грошові перекази через російські банки, зокрема Сбєрбанк, Тінькофф та МТС призупинено в обох напрямках. Ця послуга тимчасово недоступна на невизначений термін. Вхідні перекази здійснюватимуться через банки, які не підпадають під санкції, за рублевими реквізитами", -йдеться у повідомленні.

Цього року частина банків Киргизстану після розширення списку санкцій щодо Росії призупинила роботу систем грошових переказів із Росії.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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