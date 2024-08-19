Фінансові новини
- |
- 19.08.24
- |
- 16:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Китай і США об'єднуються для врегулювання «фінансових стресів»
14:20 19.08.2024 |
Китай та США створили в контактну групу для подолання "фінансових стресових подій".
Про це повідомляє Bloomberg.
Центральний банк Китаю заявив, що на зустрічі в Шанхаї було досягнуто домовленості з Міністерством фінансів США про призначення контактних осіб для вирішення будь-яких майбутніх "фінансових стресових подій", що є рідкісним прикладом того, як дві найбільші економіки світу шукають спільну мову.
Обидві сторони також "обмінялися списками контактів з питань фінансової стабільності" під час п'ятого засідання так званої Фінансової робочої групи, яка була створена після візиту міністра фінансів США Джанет Єллен до Китаю минулого року.
Ці домовленості "дозволять фінансовим блокам обох сторін підтримувати своєчасні та безперебійні канали зв'язку та зменшувати невизначеність у разі виникнення фінансових стресів і операційних ризиків фінансових установ".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
ТОП-НОВИНИ
|Данія анонсувала нову допомогу для України на суму 116 млн доларів
|Рада церков підтримала заборону російської церкви в Україні
|Мінфін зобов'яже маркетплейси звітувати в податкову про доходи користувачів
|Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики. Що про нього відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прем'єр КНР Лі Цян цього тижня відвідає Росію та Білорусь
|ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
|Данія анонсувала нову допомогу для України на суму 116 млн доларів
|Один із найбільших банків Киргизстану призупинив перекази через підсанкційні банки РФ
|Китай і США об'єднуються для врегулювання «фінансових стресів»
|Китайські компанії почали відмовлятися постачати товари безпосередньо до Росії
|Туреччина відправить судно Oruc Reis для розвідки шельфових нафтових родовищ у Сомалі
Бізнес
|Міністерство юстиції США може змусити Google продати Android або Chrome
|Avon подала заяву про банкрутство
|З 0 до 100% за 4 хвилини 30 секунд: realme представила технологію швидкої зарядки SuperSonic на 320 Вт
|Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів
|У Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку
|Google представив Pixel 9 Pro Fold – свій складаний смартфон з найбільшим дисплеєм
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL