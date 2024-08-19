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АНАЛІТИКА

Китай і США об'єднуються для врегулювання «фінансових стресів»

 

Китай та США створили в контактну групу для подолання "фінансових стресових подій".

Про це повідомляє Bloomberg.

Центральний банк Китаю заявив, що на зустрічі в Шанхаї було досягнуто домовленості з Міністерством фінансів США про призначення контактних осіб для вирішення будь-яких майбутніх "фінансових стресових подій", що є рідкісним прикладом того, як дві найбільші економіки світу шукають спільну мову.

Обидві сторони також "обмінялися списками контактів з питань фінансової стабільності" під час п'ятого засідання так званої Фінансової робочої групи, яка була створена після візиту міністра фінансів США Джанет Єллен до Китаю минулого року.

Ці домовленості "дозволять фінансовим блокам обох сторін підтримувати своєчасні та безперебійні канали зв'язку та зменшувати невизначеність у разі виникнення фінансових стресів і операційних ризиків фінансових установ".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Китай
 

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