Китайські компанії почали відмовлятися постачати товари безпосередньо до Росії

Торгівля між Росією та Китаєм продовжує ускладнюватися через санкції. Зокрема, у липні китайські постачальники почали вимагати вивозити товар до Росії через треті країни.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на "Ізвєстія".

За словами фахівців, насамперед це стосується товарів, які потрапили до стоп-листів кодів із зовнішньоекономічної діяльності, наприклад, електроніки. Проте, є й випадки із товарами, які не перебувають у цьому списку.

Як додають у російських компаніях, спочатку постачальники йшли на якісь поступки, але зараз ситуація посилюється - деяких покупців ставлять перед фактом.

Відвантажити товар через треті країни просять ті постачальники, які не мають можливості прийняти платежі від російських компаній через китайські банки, каже гендиректорка компанії-імпортера Atvira Катерина Кизевич. Для таких постачальників єдиний варіант отримати гроші - через інші держави, отже мають бути й документи, що товар вирушив туди, пояснила експертка.

Маршрути доставки товарів через треті країни поки що не "обкатані" і потрібен час на їх формування, щоб не виникало труднощів із транспортуванням, додала вона.

Російський бізнес шукає альтернативні шляхи, але це призводить до додаткових витрат - фактично додається комісія агентів. А це призведе до зростання кінцевої вартості товару і, як наслідок, до скорочення обсягу продукції, що ввозиться, зазначають фахівці.

Розрахунки Китаю з Росією

Раніше стало відомо, що невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях

Як повідомлялося, Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами через проблеми у фінансових розрахунках, обумовлені загрозою санкцій США.

Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.