Туреччина відправить судно Oruc Reis для розвідки шельфових нафтових родовищ у Сомалі

Туреччина, яка прагне розширити свій вплив в Африці і зміцнити енергетичну безпеку, наступного місяця відправить 86-метрове науково-дослідне судно Oruc Reis для розвідки шельфових нафтових блоків, що належать Сомалі, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що цей крок може допомогти диверсифікувати постачання сирої нафти до Туреччини і є частиною постійних зусиль Анкари зі зміцнення зв'язків у регіоні, де Китай, Росія, країни Перської затоки і Захід також борються за вплив.

Туреччину приваблюють мінеральні багатства континенту і зростаюче населення, які можуть стати рушійною силою нової хвилі економічного зростання. Країна докладає багато зусиль у регіоні, що також посилює її міжнародний вплив.

«Африка цікава Туреччині, тому що це місце, де вона може експериментувати з усіма своїми новими активістськими інструментами та цілями зовнішньої політики. З одного боку, це м'яка сила, така як допомога, освіта та центри турецької мови. І торгово-економічні відносини з іншого боку», - сказав Бату Джошкун, науковий співробітник лівійського аналітичного центру Sadeq Institute з Анкари.