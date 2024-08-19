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Туреччина відправить судно Oruc Reis для розвідки шельфових нафтових родовищ у Сомалі
13:59 19.08.2024 |
Туреччина, яка прагне розширити свій вплив в Африці і зміцнити енергетичну безпеку, наступного місяця відправить 86-метрове науково-дослідне судно Oruc Reis для розвідки шельфових нафтових блоків, що належать Сомалі, повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що цей крок може допомогти диверсифікувати постачання сирої нафти до Туреччини і є частиною постійних зусиль Анкари зі зміцнення зв'язків у регіоні, де Китай, Росія, країни Перської затоки і Захід також борються за вплив.
Туреччину приваблюють мінеральні багатства континенту і зростаюче населення, які можуть стати рушійною силою нової хвилі економічного зростання. Країна докладає багато зусиль у регіоні, що також посилює її міжнародний вплив.
«Африка цікава Туреччині, тому що це місце, де вона може експериментувати з усіма своїми новими активістськими інструментами та цілями зовнішньої політики. З одного боку, це м'яка сила, така як допомога, освіта та центри турецької мови. І торгово-економічні відносини з іншого боку», - сказав Бату Джошкун, науковий співробітник лівійського аналітичного центру Sadeq Institute з Анкари.
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