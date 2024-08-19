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Саудівська Аравія скоротить інвестиції в нафтовий сектор на $40 млрд
13:43 19.08.2024 |
Саудівська Аравія, дотримуючись свого прагнення диверсифікації економіки, скоротить капвитрати на нафтові проєкти на $40 млрд до 2028 року, стверджує Goldman Sachs у своєму прогнозі.
За оцінками банку, 73% нових інвестицій королівства піде в нафтові сектори, включаючи гірничодобувну і металургійну промисловість, транспорт і логістику та цифровізацію. Загальний обсяг інвестицій банк вказує в $1 трлн до кінця двадцятих років, раніше аналітики Goldman Sachs очікували, що 66%, а не 73% цієї суми піде повз нафту.
При цьому інвестиції у газові проєкти залишаться у пріоритеті. Ця оцінка перегукується з прогнозами інших аналітиків, які показують зростання інвестицій у газовидобуток, проте йдеться там, зазначимо, про заміну нафти газом на внутрішньому ринку та у власній енергогенерації, щоб більше «чорного золота» відправляти на експорт.
Не забуде Саудівська Аравія і про «чисту» енергетику: за прогнозом банку, інвестиції в неї досягнуть $235 млрд (минулий прогноз - $148 млрд), оскільки саудити мають на меті наростити потужності відновлюваної енергетики вдвічі на 2030 рік.
Загалом таким чином Саудівська Аравія намагається уникнути нафтової залежності, оскільки має дефіцит бюджету ($4,1 млрд у II кв. 2024 р.), а також падіння нафтових цін та обмеження в рамках угоди ОПЕК+ не дають країні наповнити бюджет. Навіть влада Саудівської Аравії очікує, що дефіцитний бюджет буде в них ще кілька років. У Goldman вважають, що дефіцит саудівського бюджету зросте до 4,3% ВВП 2024 року порівняно з 2% 2023 року.
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