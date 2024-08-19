Пакистан спростив візовий режим для іноземних туристів

Влада Пакистану спростила візовий режим для туристів зі 126 країн, повідомляють місцеві ЗМІ.

"Збори за електронну візу e-Visa для відвідувачів зі 126 країн із 14 серпня скасовано, а процес подання заяв буде значно спрощено. Для цих країн віза видаватиметься безкоштовно як для туристичних, так і для ділових цілей. Водночас віза на 90 днів видаватиметься протягом 24 годин", - пишуть видання.

Влада країни також має намір скоротити кількість пунктів в анкеті для отримання електронної візи - вона міститиме 30 запитань замість 100.

Громадяни країн Перської затоки (Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Оман і Катар) зможуть отримати візи після прибуття в Пакистан.

Як заявив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, "це пом'якшення візового режиму допоможе зробити Пакистан привабливим місцем для інвестицій і туризму".