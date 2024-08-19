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АНАЛІТИКА

Туск різко висловився щодо «Північних потоків»

 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко прокоментував ситуацію щодо "Північних потоків" (Nord stream).

"Усім ініціаторам і меценатам "Північних потоків 1 і 2". Єдине, що ви повинні зробити сьогодні, це вибачитися й сидіти тихо", - написав Дональд Туск у соцмережі X у суботу, 17 серпня.

Його підтримав голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра. "Погана новина для адресатів: у Польщі також є одностайність у цьому питанні", - написав він.

Як пише "Польське радіо", ймовірно коментарі польських топполітиків стосуються заяв колишнього керівника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Ауґуста Ганнінґа (August Hanning). Він 15 серпня у розмові з телеканалом Welt TV
заявив, що Польща причетна до диверсійної операції з підриву газопроводів "Північний потік".

"Цілком очевидно, що тут були залучені польські інстанції - і я не думаю, що це були просто інстанції, я вважаю, що це була домовленість між вищими ешелонами в Україні та Польщі", - наголосив колишній глава BND. На його думку, уряд Німеччини повинен вимагати компенсації як від Києва, так і від Варшави за цей випадок "державного тероризму".

"Польське радіо" звертає увагу на те, що Ганнінґ очолював розвідку при канцлері Ґергарді Шредері (Gerhard Schröder), уряд якого підтримував тісні економічні стосунки з Москвою і дав "зелене світло" будівництву "Північного потоку". Шредер як колишній канцлер входив до наглядової ради консорціуму, який будував "Північний потік". Польща ж від самого початку критикувала цей проєкт.

Офіційна реакція Польщі: "Це брехня"

"Польща ні в чому не брала участі. Наголошую, що це брехня", - сказав у відповідь на закиди польський віцепрем'єр-міністр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський телекомпанії Polsat News. За його словами, немає жодних доказів причетності Польщі до підривів газогонів.

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що прокуратура Німеччини ще у червні видала ордер на арешт українця-дайвера Володимира Ж., якого підозрювала у причетності до вибухів на "Північних потоках" у вересні 2022 року. За даними німецьких слідчих, чоловік перебував у Польщі, однак польські правоохоронці повідомили, що не змогли його затримати, бо на початку липня українець виїхав з Польщі нібито до України.

Українська влада у відповідь на публікацію американського видання Wall Street Journal заперечила свою причетність до диверсії.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Польща
 

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