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АНАЛІТИКА

У Посольстві Пакистану відзначили річницю Дня незалежності

14 серпня 2024 року у Посольстві Пакистану в Україні в рамках відзначення 77-ої річниці Дня незалежності Ісламської Республіки Пакистан відбувся урочистий захід, на який було запрошено представників пакістанської громади з різних регіонів України, ісламських релігійних діячів та друзів Пакистану з числа громадян України.

Після читання Священного Корану Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Пакистан Й.В. генерал-майор (у відставці) Надір Хан підняв державний прапор під час виконання національного гімну Пакистану.

Посол Пакистану привітав присутніх гостей з особливим днем в історії країни, коли відбулася безпрецедентна боротьба пакистанського народу за свободу під керівництвом Батька нації Мухаммада Алі Джинни, кульмінацією якої стало утворення 14 серпня 1947 року держави Пакистан.

У Посольстві Пакистану відзначили річницю Дня незалежності

Дипломат зауважив, що 77 - річна історія незалежності країни сповнена викликів та випробувань:

  • Незавершеність територіального поділу та невирішене кашмірське питання
  • Криза міграції та біженців
  • Криза управління (смерть Мухаммеда Алі Джинни та вбивство Ліаката Алі Хана)
  • Війни з Індією (1948,1965 та 1971 роки)
  • Наслідки радянського вторгнення в Афганістан, що призвело до війни з тероризмом
  • Стихійні лиха, санкції тощо.

    • За словами дипломата, на сьогоднішній день Пакистан - єдина мусульманська ядерна держава з потужними збройними силами, а єдність та стійкість пакистанського народу, його рішучість побудувати свою сильну державу заслуговують на повагу та відзначення на міжнародній арені.

    У Посольстві Пакистану відзначили річницю Дня незалежності

    У своєму виступі Глава Дипломатичної місії також зупинився на роботі Посольства за останній рік його перебування в Україні.
    «Ми працюємо в тісній співпраці та координації з українськими друзями. Візит Міністра закордонних справ України до Пакистану, участь Першої леді Ісламської Республіки Пакистан у Форумі перших леді та джентльменів, регулярне спілкування та обмін посланнями між керівництвом двох країн, - це лише деякі моменти, які відображають позитив у наших відносинах з Україною», - сказав він.

    Посол наголосив на незмінній позиції його країни щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України
    «Ми бажаємо і хочемо домагатися повернення повного миру в Україні якомога швидше. Пакистан був і завжди буде радий відігравати конструктивну роль для вирішення конфлікту»,- підкреслив дипломат.

    Також були зачитані послання Президента Пакистану пана Асіфа Алі Зардарі.
    Церемонія завершилася молитвою за благополуччя та процвітання народу Пакистану, мусульманської умми та людства, а також за повернення миру та процвітання України.

    Ісламська Республіка Пакистан визнала незалежність України 31 грудня 1991 року. 16 березня 1992 року було встановлено дипломатичні відносини між Україною та Пакистаном. Посольство Пакистану функціонує в Києві з жовтня 1997 року.
    За матеріалами: open4business.com.ua
     

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