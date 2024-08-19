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Естонія знайшла місце та спосіб розпочати власне виробництво боєприпасів
08:50 19.08.2024 |
В Естонії запустять не пізніше наступного року власне виробництво боєприпасів на території військового містечка Емарі.
Міністр оборони Ханно Певкур сказав, що на сьогодні Естонія не має оборонно-промислового парку, тож вони намагаються знайти інші способи пришвидшити виробництво боєприпасів всередині країни.
«У сьогоднішній ситуації з безпекою необхідно якомога швидше почати виробництво боєприпасів в Естонії», - заявив Певкур.
Очільник міністерства також пояснив, що одним із варіантів було надати на тендерній основі тому чи іншому підприємству можливість розпочати таке виробництво в Емарі.
«Там для цього є інфраструктура з відповідними вимогами до безпеки та надійності», - доповнив він.
Найближчим часом, естонський державний центр оборонних інвестицій (RKIK) організує конкурс, переможець якого на три роки отримає у військовому містечку Емарі територію площею близько 8900 квадратних метрів із сімома складськими приміщеннями. За планом, цього має бути достатньо для виробництва боєприпасів і вибухових речовин.
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