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АНАЛІТИКА

Естонія знайшла місце та спосіб розпочати власне виробництво боєприпасів

 

В Естонії запустять не пізніше наступного року власне виробництво боєприпасів на території військового містечка Емарі.

Міністр оборони Ханно Певкур сказав, що на сьогодні Естонія не має оборонно-промислового парку, тож вони намагаються знайти інші способи пришвидшити виробництво боєприпасів всередині країни.

«У сьогоднішній ситуації з безпекою необхідно якомога швидше почати виробництво боєприпасів в Естонії», - заявив Певкур.

Очільник міністерства також пояснив, що одним із варіантів було надати на тендерній основі тому чи іншому підприємству можливість розпочати таке виробництво в Емарі.

«Там для цього є інфраструктура з відповідними вимогами до безпеки та надійності», - доповнив він.

Найближчим часом, естонський державний центр оборонних інвестицій (RKIK) організує конкурс, переможець якого на три роки отримає у військовому містечку Емарі територію площею близько 8900 квадратних метрів із сімома складськими приміщеннями. За планом, цього має бути достатньо для виробництва боєприпасів і вибухових речовин.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Естонія
 

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