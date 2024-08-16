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Казахстан не збирається дотримуватися всіх санкцій проти Росії, – віцепрем'єр
23:21 16.08.2024 |
Високопосадовець заявив, що Казахстан не буде сліпо слідувати санкціям проти РФ. Країна тепер намагатиметься захистити власні економічні інтереси.
Про це повідомляє Bloomberg.
Казахстан проводить нову лінію у застосуванні санкцій проти Росії, пообіцявши поставити власні економічні інтереси на перше місце, оскільки він також поглиблює торговельні зв'язки з країнами від Ірану до Китаю.
За словами Серіка Жумангаріна, віце-прем'єр-міністра Казахстану, міністра торгівлі та інтеграції, центральноазіатська країна не буде сліпо слідувати санкціям, якщо вони зачіпають національні компанії, які є основними роботодавцями у своїх регіонах.
Це різка зміна риторики, яка відображає маневри Казахстану - найбільшої у світі країни, що не має виходу до моря, - у пошуках доступу до світових ринків для експорту сировинних товарів і сільськогосподарської продукції.
Повідомляється, що виклики лише посилюються, оскільки сусідні економіки Росії та Ірану стають найбільш санкціонованими у світі, а Казахстан перебуває під пильною увагою Заходу за сприяння у постачанні товарів, щодо яких діють обмеження.
Проте у повідомленні додають, що у дотриманні Казахстаном санкцій можуть бути винятки, Жумангарін дав зрозуміти, що Казахстан все одно продовжуватиме дотримуватися правил, оскільки не витримає, якщо потрапить під санкції.
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