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АНАЛІТИКА

Казахстан не збирається дотримуватися всіх санкцій проти Росії, – віцепрем'єр

 

Високопосадовець заявив, що Казахстан не буде сліпо слідувати санкціям проти РФ. Країна тепер намагатиметься захистити власні економічні інтереси.

Про це повідомляє Bloomberg.

Казахстан проводить нову лінію у застосуванні санкцій проти Росії, пообіцявши поставити власні економічні інтереси на перше місце, оскільки він також поглиблює торговельні зв'язки з країнами від Ірану до Китаю.

За словами Серіка Жумангаріна, віце-прем'єр-міністра Казахстану, міністра торгівлі та інтеграції, центральноазіатська країна не буде сліпо слідувати санкціям, якщо вони зачіпають національні компанії, які є основними роботодавцями у своїх регіонах.

Це різка зміна риторики, яка відображає маневри Казахстану - найбільшої у світі країни, що не має виходу до моря, - у пошуках доступу до світових ринків для експорту сировинних товарів і сільськогосподарської продукції.

Повідомляється, що виклики лише посилюються, оскільки сусідні економіки Росії та Ірану стають найбільш санкціонованими у світі, а Казахстан перебуває під пильною увагою Заходу за сприяння у постачанні товарів, щодо яких діють обмеження.

Проте у повідомленні додають, що у дотриманні Казахстаном санкцій можуть бути винятки, Жумангарін дав зрозуміти, що Казахстан все одно продовжуватиме дотримуватися правил, оскільки не витримає, якщо потрапить під санкції.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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