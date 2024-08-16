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АНАЛІТИКА

Китайські електромобілі втрачають позиції в ЄС після введення мит. Пекін погрожує

 

Мита Європейського Союзу, які були введені для захисту місцевих автовиробників, уповільнили приплив електромобілів з КНР у липні, повідомляє Bloomberg.

"Кількість нових електромобілів, які китайські автовиробники, такі як BYD Co. і SAIC Motor Corp. MG, зареєстрували в ЄС минулого місяця, впала на 45% порівняно з червнем, згідно з дослідженням Dataforce, яке зібрало результати в 16 країнах-членах, які повідомили про липень", - сказано в повідомленні.

Bloomberg уточнює, що тимчасові тарифи, які набрали чинності 5 липня і які підвищують імпортні мита до 48%, покликані захистити важливу для ЄС галузь від китайських конкурентів. Їхня продукція дешевша, бо вони користуються структурними перевагами в ключових сферах, таких як надання державних субсидій в технологіях виробництва акумуляторів.

"Пекін погрожує вжити заходів у відповідь на тлі переговорів щодо розв'язання проблеми", - зазначає агентство.

Дебати щодо тарифів збіглися з уповільненням глобального зростання продажів електромобілів, що тисне на виробників у різних регіонах.

Політики ЄС прагнуть збалансувати захист робочих місць із метою поступового виведення з виробництва нових автомобілів, що працюють на викопному паливі, до 2035 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Китай
 

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