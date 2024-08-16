Банки США блокують рахунки клієнтам за спроби здійснити платіж із РФ

Американські банки блокують рахунки росіян при спробі скористатися їхніми послугами з території Росії.

Про це повідомляє пресслужба РБК.

Зазначається, що банки США можуть заблокувати рахунки громадянам Росії під час використання їх на території Росії. Цей факт американські кредитні організації встановлюють за російською IP-адресою клієнта.

Було зафіксовано кілька випадків, коли американські банки при спробах провести транзакції з Росії (тобто з використанням російської IP-адреси) блокували рахунки клієнтам. Такі випадки зафіксовані останні півтора роки.

Повідомляється, що старший партнер колегії адвокатів Pen & Paper Антон Самев заявив, що блокування рахунків за IP-адресою є одним із проявів overcompliance, який в основному спостерігається з боку великих американських банків, таких як Wells Fargo.

В повідомленні додають, що банки можуть блокувати рахунки за російською IP-адресою на підставі виконавчого наказу 14 071 та розʼяснень OFAC від березня 2022 року, які встановлюють заборону надання юридичних та фінансових послуг особам, локалізованим у Росії, тобто особам, які перебувають на території Росії, або особам, які зазвичай проживають у Росії.