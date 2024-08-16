Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки США блокують рахунки клієнтам за спроби здійснити платіж із РФ

 

Американські банки блокують рахунки росіян при спробі скористатися їхніми послугами з території Росії.

Про це повідомляє пресслужба РБК.

Зазначається, що банки США можуть заблокувати рахунки громадянам Росії під час використання їх на території Росії. Цей факт американські кредитні організації встановлюють за російською IP-адресою клієнта.

Було зафіксовано кілька випадків, коли американські банки при спробах провести транзакції з Росії (тобто з використанням російської IP-адреси) блокували рахунки клієнтам. Такі випадки зафіксовані останні півтора роки.

Повідомляється, що старший партнер колегії адвокатів Pen & Paper Антон Самев заявив, що блокування рахунків за IP-адресою є одним із проявів overcompliance, який в основному спостерігається з боку великих американських банків, таких як Wells Fargo.

В повідомленні додають, що банки можуть блокувати рахунки за російською IP-адресою на підставі виконавчого наказу 14 071 та розʼяснень OFAC від березня 2022 року, які встановлюють заборону надання юридичних та фінансових послуг особам, локалізованим у Росії, тобто особам, які перебувають на території Росії, або особам, які зазвичай проживають у Росії.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2110
  0,0728
 0,18
EUR
 1
 45,2991
  0,0064
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9056  0,01 0,03 41,4207  0,09 0,22
EUR 44,8278  0,16 0,35 45,5604  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1600  0,00 0,01 41,1750  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес