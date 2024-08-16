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АНАЛІТИКА

НАТО посилює присутність у Тихому океані для протидії Китаю

 

НАТО посилює свою присутність у західній частині Тихого океану, відправляючи військові кораблі в нові місця для протидії Китаю.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Нещодавно учасником тихоокеанської групи став італійський авіаносець Cavour - вперше Рим відправив свій єдиний авіаносець до Тихого океану.

Нещодавно Cavour і італійський фрегат провели навчання з американським авіаносцем USS Abraham Lincoln поблизу острова Гуам.

Днем пізніше винищувачі-невидимки F-35 і літаки AV-8B Harrier, що стартували з борту Cavour, відпрацьовували збивання повітряних цілей.

"Це передусім демонстрація нашої здатності проєктувати силу будь-де", - сказав контрадмірал Джанкарло Чаппіна.

Крім того, наступного року до Тихого океану має прибути британський авіаносець "Принц Уельський" і його ударна група, а Франція заявила, що відправить ударну групу на авіаносці "Шарль де Голль".

Німеччина і Нідерланди є одними з інших членів Організації Північноатлантичного договору, які планують відправити військові кораблі в тихоокеанський регіон.

В НАТО остерігалися конфронтації з Китаєм, але напруженість зросла цього року, коли Альянс назвав Пекін пособником російського вторгнення в Україну - звинувачення, яке Китай відкинув.

У 2022 році Альянс вперше включив Китай до свого керівного стратегічного документа, описавши країну як виклик "інтересам, безпеці та цінностям організації".

Напередодні повідомляли, що Військово-морські сили США і Франції проводять спільні військові навчання у Філіппінському морі на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Крім того, Філіппіни і Німеччина зобов'язалися підписати угоду про оборонне співробітництво цього року, пообіцявши відстоювати міжнародний порядок в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Ключові теги: Китай
 

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