Фінансові новини
- |
- 16.08.24
- |
- 19:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАТО посилює присутність у Тихому океані для протидії Китаю
17:36 16.08.2024 |
НАТО посилює свою присутність у західній частині Тихого океану, відправляючи військові кораблі в нові місця для протидії Китаю.
Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
Нещодавно учасником тихоокеанської групи став італійський авіаносець Cavour - вперше Рим відправив свій єдиний авіаносець до Тихого океану.
Нещодавно Cavour і італійський фрегат провели навчання з американським авіаносцем USS Abraham Lincoln поблизу острова Гуам.
Днем пізніше винищувачі-невидимки F-35 і літаки AV-8B Harrier, що стартували з борту Cavour, відпрацьовували збивання повітряних цілей.
"Це передусім демонстрація нашої здатності проєктувати силу будь-де", - сказав контрадмірал Джанкарло Чаппіна.
Крім того, наступного року до Тихого океану має прибути британський авіаносець "Принц Уельський" і його ударна група, а Франція заявила, що відправить ударну групу на авіаносці "Шарль де Голль".
Німеччина і Нідерланди є одними з інших членів Організації Північноатлантичного договору, які планують відправити військові кораблі в тихоокеанський регіон.
В НАТО остерігалися конфронтації з Китаєм, але напруженість зросла цього року, коли Альянс назвав Пекін пособником російського вторгнення в Україну - звинувачення, яке Китай відкинув.
У 2022 році Альянс вперше включив Китай до свого керівного стратегічного документа, описавши країну як виклик "інтересам, безпеці та цінностям організації".
Напередодні повідомляли, що Військово-морські сили США і Франції проводять спільні військові навчання у Філіппінському морі на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.
Крім того, Філіппіни і Німеччина зобов'язалися підписати угоду про оборонне співробітництво цього року, пообіцявши відстоювати міжнародний порядок в Індо-Тихоокеанському регіоні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада дозволила Україні використовувати надані їй танки та бронемашини на території РФ - ЗМІ
|ППО Iris-T та танки Leopard: у Німеччині розкрили деталі нової військової допомоги Україні
|Politico: США готові відправити Україні ракети великої дальності для F-16
|Зеленський вніс в Раду законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Банки США блокують рахунки клієнтам за спроби здійснити платіж із РФ
|НАТО посилює присутність у Тихому океані для протидії Китаю
|Парламент Таїланду обрав доньку експрем'єра Чинавата главою уряду
|США заявили про «прогрес» у переговорах щодо припинення вогню в Секторі Газа, - Axios
|Ратифікація Римського статуту потрібна для ефективнішого покарання Путіна - Мережко
|TikTok заперечує претензії США щодо зв'язків соцмережі з Китаєм
Бізнес
|З 0 до 100% за 4 хвилини 30 секунд: realme представила технологію швидкої зарядки SuperSonic на 320 Вт
|Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів
|У Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку
|Google представив Pixel 9 Pro Fold – свій складаний смартфон з найбільшим дисплеєм
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL
|Pixel 9 додає запис дзвінків і транскрипцію, а також безкоштовний Satellite SOS на два роки
|Google офіційно представив Pixel 9