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Парламент Таїланду обрав доньку експрем'єра Чинавата главою уряду
14:25 16.08.2024 |
Лідерка партії "Пхиа Тхаї" і дочка експрем'єра Таїланду Таксина Чинавата - Петонгтарн Чинават - обрана прем'єр-міністеркою країни, повідомляє в п'ятницю Bangkok Post.
37-річна Чинават стала наймолодшою прем'єркою у новітній історії Таїланду.
За її кандидатуру проголосували 319 депутатів парламенту, проти - 145, 27 утрималися. Вона була єдиною кандидаткою на посаду прем'єра.
Панівна коаліція займає 314 із 493 місць у парламенті Таїланду. Водночас 141 місце з них належить партії "Пхиа Тхаї". Напередодні в партії повідомили, що всі в коаліції підтримують кандидатуру Чинават і віддадуть свої голоси за неї.
Минулої середи Конституційний суд Таїланду відсторонив від посади прем'єра Сеттху Тхавісина через порушення етичних норм і ухвалив, що парламент має обрати нового главу уряду.
У суді ухвалили таке рішення через те, що Тхавісин навесні 2024 року призначив главою канцелярії прем'єра Пічита Чинбана, якого в 2008 році було засуджено до шести місяців в'язниці за спробу дати хабар судді в розмірі 2 млн тайських бат (близько $55 тис.).
Петонгтарн Чинават стане вже третім представником своєї сім'ї на посаді прем'єра. Її батько обіймав посаду з 2001 до 2006 року, а її тітка Їнглак - з 2011 до 2014 року.
Нова прем'єр-міністерка народилася 21 серпня 1986 року. Вона вивчала політологію, соціологію та антропологію в Університеті Чулалонгкорна у себе на батьківщині та міжнародний готельний менеджмент в Університеті Суррея в Англії. Чинават є найбільшим акціонером тайської компанії SC Asset Corporation.
У Чинават двоє дітей.
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