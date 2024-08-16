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АНАЛІТИКА

США заявили про «прогрес» у переговорах щодо припинення вогню в Секторі Газа, - Axios

 

Під час першого дня переговорів у Досі (Катар) щодо припинення вогню в Секторі Газа та звільнення заручників було досягнуто певного прогресу. Представники Катару, Єгипту, США та Ізраїлю, погодилися продовжити обговорення ще на один день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Саміт у Досі ізраїльські офіційні особи назвали "останнім шансом" досягти угоди на тлі зростаючої напруженості в регіоні, зокрема через погрози з боку Ірану та "Хезболли" здійснити напад на Ізраїль. Адміністрація президента США Джо Байдена наголошує на важливості цієї угоди для зниження ризику повномасштабної війни на Близькому Сході.

У перший день перемовин директор ЦРУ Вільям Бернс та головний радник Байдена з питань Близького Сходу Бретт Макгерк зустрілися з прем'єр-міністром Катару Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, директором ізраїльського "Моссаду" Девідом Барнеа та головою єгипетської розвідки Аббасом Камелем для узгодження ключових моментів угоди.

За словами американських посадовців, обговорення було конструктивним, і сторони дійшли до спільного бачення щодо подальших кроків.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі також повідомив сторони, що у США є розвіддані, які все ще свідчать про те, що Іран і "Хезболла" планують атаку на Ізраїль, яка може статися.

Відомо, що представники Катару проводили консультації з Іраном, наголошуючи на необхідності деескалації конфлікту.

За даними місцевого міністерства охорони здоров'я Катару, угода, яка перебуває в стадії переговорів, забезпечить звільнення 115 заручників, утримуваних ХАМАС, в обмін на тимчасове припинення вогню в Газі.

Повідомляється, що результати першого дня переговорів були позитивно оцінені всіма учасниками, що дає надію на подальший успіх у досягненні угоди, яка може стати ключовим фактором для стабілізації ситуації в регіоні.

Видання, посилаючись на власне джерело, заявило, що протягом дня представників ХАМАСу в Досі інформували катарські та єгипетські посередники, оскільки раніше представники угрупування відмовилися брати участь у перемовинах.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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