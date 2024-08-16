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АНАЛІТИКА

TikTok заперечує претензії США щодо зв'язків соцмережі з Китаєм

 

У США TikTok намагається переконати федеральний апеляційний суд у тому, що Міністерство юстиції країни невірно вказало на зв'язки соцмережі з Китаєм. Про це повідомляє Reuters.

За твердженнями TikTok, Мін'юст припустився фактичних помилок у справі. Раніше юристи відомства заявили, що застосунок становить загрозу національній безпеці, оскільки дозволяє китайському уряду збирати дані американців і таємно маніпулювати контентом, який вони споживають.

Тепер TikTok заявляє про відсутність сумнівів, що механізм рекомендацій контенту і дані користувачів зберігаються в США на хмарних серверах, якими керує Oracle, і що рішення про модерацію контенту, які впливають на американських користувачів, ухвалюються в США.

Апеляційний суд проведе усні дебати щодо оскарження 16 вересня 2024 року. Це перенесе питання про долю TikTok на останні тижні перед президентськими виборами, які відбудуться у США вже 5 листопада.

Підписаний президентом Джо Байденом закон дає ByteDance час до 19 січня 2025 року, щоб продати TikTok або зіткнутися з забороною.

TikTok та її материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США, щоб заблокувати закон про можливу заборону соцмережі в країні.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США, Китай
 

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