Міжнародний нафтосервісний гігант SLB не пішов з Росії й розширяється там

Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB (раніше відома як Schlumberger) не лише не пішла з російського ринку, але й розширяється там. Про це пише Financial Times.

За даними FT, у період з серпня до грудня 2023 року (останні доступні дані) SLB імпортувала в Росію обладнання на $17,5 млн, зокрема власного виробництва.

Співрозмовник газети, близький до компанії, сказав, що імпорт здійснюється не з об'єктів SLB, а тому це не суперечить попереднім заявам компанії про припинення постачання продуктів і технологій до Росії. Імпорт здебільшого відбувається з Китаю та Індії.

Паралельно компанія активно шукає персонал у Росії, з грудня вона розмістила понад 1000 різноманітних вакансій - від водія до хіміка й геолога. У липні російські "дочки" SLB зареєстрували нові торгові марки.

Інші глобальні гравці Baker Hughes і Halliburton продали свій російський бізнес ще у 2022 році.

Швейцарський машинобудівний конгломерат ABB, великий постачальник енергетичного сектора, також оголосив про вихід з Росії, втративши значну частку бізнесу. "Ми приймаємо той факт, що хтось інший, може, не вчинить так само, а отже, отримає конкурентну перевагу. Але я вважаю, що це недалекоглядно і на якомусь етапі це на них відіб'ється", - сказав глава ABB Петер Возер.

Нафтосервісні компанії надають послуги для нафтогазових компаній, починаючи з будівництва доріг і прокладання труб і закінчуючи бурінням свердловин і перекачуванням нафти. Вони також надають доступ до складних технологій, життєво необхідних для підтримки розвідки та розробки складних бурових робіт.

Захід не запроваджував комплексних санкцій проти нафтової галузі Росії, побоюючись зростання світових цін. Тому формально SLB нічого не порушує.

"Компанії, які залишаються, розглядаються Кремлем як лояльні. Коли війна закінчиться, вони будуть у черзі за медалями у вигляді преференцій", - спрогнозував Крейг Кеннеді, вчений Гарвардського університету та колишній віцеголова Bank of America.