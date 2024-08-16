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АНАЛІТИКА

Голова «Роснєфті» Сєчін знову просить Путіна знизити податки на нафту через санкції

 

Найбільша російська нафтова компанія "Роснєфть" просить змінити методику визначення ціни на російську нафту для сплати податків через проблеми з міжнародними розрахунками.

Про це йдеться у листі голови "Роснєфті" Ігоря Сєчіна на адресу адміністрації російського диктатора Путіна, пише місцеве видання "Коммерсант" із посиланням на власні джерела.

У своєму листі Сєчін скаржиться, що за поточних умов оподаткування нафтові компанії вимушені сплачувати вищі податки, ніж той рівень, що "відображає реальні умови функціонування галузі".

Тому він пропонує для визначення ​​ціни для оподаткування дисконтувати котирування російської нафти на $3 за барель. Сєчін пояснив це додатковими транзакційними витратами через санкції, складною маршрутизацією платежів і витратами на фінансування, що зросли у зв'язку зі збільшенням термінів надходження валютного виторгу через подовження ланцюжків розрахунків і посилення контрольних процедур у банках-кореспондентах.

Крім того, "Роснєфть" пропонує використовувати для розрахунку податків новий індикатор ціни на нафту, що враховує всі напрямки постачання російської нафти та фактичні витрати.

Зараз для розрахунку податку на видобуток корисних копалин (ПВКК) та податку на доданий дохід (ПДД) використовується більше з двох котирувань, що визначаються ціновим агентством Argus - North Sea Dated мінус диференціал $20 за барель, або середня ціна на базисах FOB Приморськ і FOB Новоросійськ плюс $2 за барель.

Останній індикатор виявився більшим, і на думку Сєчіна, ця "віртуальна ціна" морських поставок нафти з Росії на закриті європейські ринки не відповідає реальним умовам роботи нафтокомпаній.

Тому "Роснєфть" пропонує при розрахунку єдиного податкового індикатора враховувати трубопровідні постачання нафти за міжурядовими угодами, зокрема з Китаєм. Компанія також просить просить включити до методики розрахунку середньозваженої ціни обсяги постачання нафти сорту Urals для російських НПЗ.

Як повідомлялося, у травні голова "Роснєфті" Ігор Сєчін вже просив уряд РФ про податкові пільги, щоб компенсувати втрати через атаки дронів на свої НПЗ.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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