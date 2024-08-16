Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Санкції працюють: У російських компаній через проблеми з платежами мільярди доларів зависли за кордоном

 

Російський бізнес продовжує відчувати проблеми з отриманням валюти за вивезені з країни товари через посилення американських санкцій та масове блокування плажетів. Так, у липні російські компанії збільшили "іноземні активи" ще на $4,7 млрд, а з початку року - на $44,6 млрд.

Про це йдеться в оперативній статистиці платіжного балансу Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

Значна частина цієї суми пов'язана "з ускладненням ланцюжків міжнародних розрахунків". Через проблеми з платежами у бізнесу формується "дебіторська заборгованість" - тобто навіс із вчасно не отриманих коштів.

Масштаби лиха можуть оцінюватися в десятки мільярдів, випливає з даних Центробанку Росії.

Так, минулого року, коли проблем із платежами було суттєво менше, за січень-червень бізнес накопичив $21,4 млрд "іноземних активів". У цьому ж році суми, що залишаються за кордоном, зросли на 108%, або $23,2 млрд. Це приблизно десята частина експортних доходів економіки, які Центробанк РФ оцінив у $239 млрд за січень-липень.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1382
  0,1880
 0,45
EUR
 1
 45,3055
  0,2442
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8911  0,03 0,06 41,4074  0,10 0,25
EUR 44,7953  0,19 0,42 45,5332  0,22 0,49

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1550  0,18 0,44 41,1750  0,18 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес