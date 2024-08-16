Санкції працюють: У російських компаній через проблеми з платежами мільярди доларів зависли за кордоном

Російський бізнес продовжує відчувати проблеми з отриманням валюти за вивезені з країни товари через посилення американських санкцій та масове блокування плажетів. Так, у липні російські компанії збільшили "іноземні активи" ще на $4,7 млрд, а з початку року - на $44,6 млрд.

Про це йдеться в оперативній статистиці платіжного балансу Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

Значна частина цієї суми пов'язана "з ускладненням ланцюжків міжнародних розрахунків". Через проблеми з платежами у бізнесу формується "дебіторська заборгованість" - тобто навіс із вчасно не отриманих коштів.

Масштаби лиха можуть оцінюватися в десятки мільярдів, випливає з даних Центробанку Росії.

Так, минулого року, коли проблем із платежами було суттєво менше, за січень-червень бізнес накопичив $21,4 млрд "іноземних активів". У цьому ж році суми, що залишаються за кордоном, зросли на 108%, або $23,2 млрд. Це приблизно десята частина експортних доходів економіки, які Центробанк РФ оцінив у $239 млрд за січень-липень.