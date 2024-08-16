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У НАТО оцінили реакцію Росії на вторгнення у Курську область
09:13 16.08.2024 |
Росія продемонструвала "доволі повільну і розсіяну реакцію" на українські наступальні дії у Курській області.
Про це заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
"Росія досі збирає докупи реакцію на вторгнення України. Поки що це була тільки доволі повільна і розсіяна реакція", - сказав Каволі.
Така реакція Росії пов'язана з відсутністю розуміння, хто має відповідати за бойові дії всередині РФ, а також з відсутністю вільних військ, які Росія могла б задіяти у Курській області. За його словами, Міноборони відповідальне за воєнні дії в Україні, на території РФ мало б відповідати Міністерство внутрішніх справ.
Крім того, Росія не має вільних сил для протистояння українській операції. "Рівень залученості та частки російських наземних сил, які знаходяться в Україні, дуже суттєвий", - вважає Каволі. Підрозділи, які залишилися в Росії, - це військові строкової служби.
Він зазначив, що влада РФ перекинула в Курський регіон багато повітряних сил, але невідомо, скільки наземних сил буде залучено.і.
Також відповідаючи на запитання про стан української армії, Каволі відзначив що всупереч проблемам, які поставали перед українськими збройними силами, він був вражений інноваціями, які Україна продемонструвала у військовому, технічному та тактичному плані.
Інститут вивчення війни (ISW), повідомив, що Росія почала перекидати певні елементи з України, щоб реагувати на ситуацію в Курській області, але типи підрозділів, які передислокуються, і звідки вони передислокуються, є вагомим показником того, що російське військове командування все ще надає пріоритет поточним наступальним операціям на сході Україна.
Politico пише, що той час як успіхи несподіваної Курської операції підвищили моральний дух в Україні, російські війська завдають удару у відповідь, захоплюючи нові території Донецької області.
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