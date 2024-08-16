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Швейцарія заморозила $1,5 млрд коштів осіб, наближених до російського олігарха Керімова
22:53 15.08.2024 |
Генеральна прокуратура Швейцарії розпочала розслідування щодо чотирьох осіб, пов'язаних з російським олігархом Сулейманом Керімовим. У зв'язку з цим Державний секретаріат з економічних питань (SECO) тимчасово заморозив 1,3 млрд швейцарських франків ($1,5 млрд). Про це пише газета Le Temps.
Цих чотирьох осіб підозрюють у порушенні Закону про ембарго у зв'язку з поточною ситуацією в Україні та відмиванні грошей.
Генпрокуратура розпочала розслідування справи Керімова у листопаді 2023 року. У межах кримінального провадження провели вісім обшуків у кантонах Люцерн, Цуг та Нідвальден.
Згідно з даними SECO, внаслідок санкцій проти РФ загалом було заморожено 7,1 млрд швейцарських франків ($8,14 млрд). До цієї суми входить нерухомість, автомобілі та витвори мистецтва, що належать особам або компаніям, проти яких запроваджено санкції.
Наразі жодних арештів не проведено, діє презумпція невинуватості.
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