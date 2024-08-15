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АНАЛІТИКА

The Economist уперше оцінив шанси Гарріс на перемогу вище, ніж Трампа

 

Модель журналу The Economist, яка оцінює шанси кандидатів у президенти США на перемогу, вперше засвідчила перевагу демократки Камали Гарріс над республіканцем Дональдом Трампом.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації видання.

Модель The Economist - яка враховує інформацію соцопитувань опитувань і такі чинники, як стан економіки, рейтинги схвалення президента і частку виборців, які вагаються, - показала зростання шансів Гарріс на перемогу на майже 10 відсоткових пунктів.

Станом на четвер, 15 серпня, кандидатка в президенти від Демократичної партії має близько 52% шансів на перемогу за оцінками The Economist. Уперше за два місяці демократ випередив Трампа в цьому рейтингу.

"Останнім часом ситуація змінилася на користь Гарріс, чому сприяли новизна та енергійність її кандидатури, а також низка невимушених помилок з боку Трампа", - пояснює видання.

Водночас The Economist застерігає, що Республіканська партія в наступні три місяці активно атакуватиме віцепрезидентку, зокрема з питань імміграції та інфляції, а підвищений рівень уваги до неї може похитнути її рейтинги.

Згідно з останнім опитуванням The New York Times і Сієнського коледжу, Гарріс випереджає Трампа на чотири пункти в Пенсильванії і двох інших ключових штатах - Вісконсині і Мічигані.

В іншому опитуванні віцепрезидентка США здобула очевидну перевагу за кількома лідерськими якостями, такими як чесність, хоча американці дещо більше довіряють Трампу в питаннях економіки та імміграції.
Ключові теги: США
 

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