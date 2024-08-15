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АНАЛІТИКА

«Ляпас для інвесторів». Акції соцмережі Трампа впали після інтервʼю на платформі Х

 
Акції медіакомпанії колишнього президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group впали до $23,54 і наблизилися до рекордного мінімуму після інтервʼю з Ілоном Маском на платформі Х (Twitter) та слабких квартальних результатів. Про це пише Reuters.

Трамп володіє більшістю акцій компанії Trump Media & Technology Group, основним активом якої є популярна серед консерваторів соцмережа Truth Social.

Два дні тому Трамп після довгої перерви опублікував кілька постів у соцмережі Х. Відзначити цю подію він вирішив інтерв'ю на платформі Х з Ілоном Маском.

До тривалої розмови, в якій політик і бізнесмен обговорювали теми від замаху на Трампа до геополітики та економіки, долучилися 1,3 мільйона людей.

Той факт, що розмова відбулася в соцмережі X, а не на платформі-конкуренті Трампа, дав інвесторам зрозуміти, що Truth Social залишається нішевим гравцем на ландшафті соціальних медіа.

"Рішення транслювати розмову з Маском на X було чимось на кшталт ляпаса для інвесторів Трампа, які, напевно, відчувають, що їх не люблять і трохи не поважають", - сказала керівниця відділу фінансового аналізу в AJ Bell Денні Хьюсон.

З моменту виходу на біржу в березні акції Trump Media втратили понад половину своєї вартості - з більш як $9 мільярдів до $4,73 мільярда.

На торгах 14 серпня акції впали на 1,9% до $23,54. Менше було тільки в середині квітня - після оголошення, що Trump Media & Technology Group може продати мільйони акцій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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