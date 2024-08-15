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«Ляпас для інвесторів». Акції соцмережі Трампа впали після інтервʼю на платформі Х
16:59 15.08.2024 |
Трамп володіє більшістю акцій компанії Trump Media & Technology Group, основним активом якої є популярна серед консерваторів соцмережа Truth Social.
Два дні тому Трамп після довгої перерви опублікував кілька постів у соцмережі Х. Відзначити цю подію він вирішив інтерв'ю на платформі Х з Ілоном Маском.
До тривалої розмови, в якій політик і бізнесмен обговорювали теми від замаху на Трампа до геополітики та економіки, долучилися 1,3 мільйона людей.
Той факт, що розмова відбулася в соцмережі X, а не на платформі-конкуренті Трампа, дав інвесторам зрозуміти, що Truth Social залишається нішевим гравцем на ландшафті соціальних медіа.
"Рішення транслювати розмову з Маском на X було чимось на кшталт ляпаса для інвесторів Трампа, які, напевно, відчувають, що їх не люблять і трохи не поважають", - сказала керівниця відділу фінансового аналізу в AJ Bell Денні Хьюсон.
З моменту виходу на біржу в березні акції Trump Media втратили понад половину своєї вартості - з більш як $9 мільярдів до $4,73 мільярда.
На торгах 14 серпня акції впали на 1,9% до $23,54. Менше було тільки в середині квітня - після оголошення, що Trump Media & Technology Group може продати мільйони акцій.
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