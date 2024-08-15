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У Польщі з'явиться новий виробник 155-мм снарядів
16:47 15.08.2024 |
Приватна польська компанія ZSP Niewiadów sp. z o.o. планує побудувати завод з виробництва 155-мм артилерійських снарядів потужністю 180 000 штук на рік. Про це пише Business Insider.
Нинішня інфраструктура підприємства дозволяє почати з кількох десятків тисяч снарядів на рік, але за 20 місяців їх буде уже 120 000, а ще за 12 місяців завод вийде на повну проєктну потужність.
Польща останніми роками замовила сотні артилерійських гаубиць - польських Krab і корейських K9, для яких потрібні снаряди. У грудні 2023 року польське агентство з озброєння підписало контракт із державною Польською групою озброєнь (PGZ) на постачання 300 000 снарядів 155 мм загальною вартістю 11 млрд злотих. Один постріл обійдеться у 37 000 злотих ($9500 за чинним курсом).
Цей контракт досі не почали виконувати, пише видання.
"До своєї ліквідації [через банкрутство] старий Niewiadów був єдиною збройовою компанією в Польщі з власним полігоном. Ми придбали ці площі й перебуваємо на фінальній стадії створення трьох тирів, найдовший буде 500-метровим", - розповів Гжегож Недзєльський, президент ZSP Niewiadów і Grupa Niewiadów.
На заводі Niewiadów також є величезні склади для боєприпасів, залізниця, власний полігон, виробничі приміщення та інженерний склад із досвідом роботи в галузі виробництва боєприпасів.
Орієнтовна вартість проєкту - 1 млрд злотих (понад $250 млн).
Спочатку компанія буде займатися допрацюванням (начиненням тротилом) імпортних корпусів від снарядів, а після будівництва ковальського заводу почне виробляти корпуси самостійно.
Технологію виробництва купили в Індії, яка сама придбала її у Швеції. Індійська сторона погодилась продати технічну документацію за умови закупівлі не менш ніж 100 000 корпусів.
"Шведи розробили ці боєприпаси для потреб власної держави, але в безумстві розрядки Швеція як нейтральна країна вирішила, що їй більше не потрібні гармати й боєприпаси. Вони продали їх Індії й допомогли побудувати їм завод на 1,2 млн снарядів. Багато західних компаній купують у них компоненти для виробництва боєприпасів, бо індійці славляться дуже високою якістю продукції. Шведи досі контролюють її якість і зобов'язалися контролювати виробничий процес, а також отримання боєприпасів, призначених для Niewiadów", - розказав президент підприємства.
Компанія також має домовленості з європейським виробником детонаторів, словацьким виробником запальників VOP Novaky і канадською компанією Scepter на виробництво паковання для снарядів.
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