У Росії арештували майно німецької компанії Linde

У РФ Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області за позовом "Русхімальянсу" наклав арешт на майно, кошти, цінні папери та права вимоги дочірньої компанії німецької Linde - Linde Russia UK Limited.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

У березні "Русхімальянс" подав позов до Linde, вимагаючи стягнути заборгованість у розмірі понад 746 мільйонів євро та 30,71 мільярда рублів. У своєму позові "Русхімальянс" обґрунтував необхідність вживання забезпечувальних заходів тим, що виконання майбутнього рішення суду за рахунок майна групи компаній Linde у "недружніх країнах" неможливе через санкції, а Linde робить зусилля щодо виведення своїх активів з території Росії.

Влітку 2021 року "Русхімальянс" підписав з Linde контракт на проєктування та будівництво заводу з переробки та скраплення природного газу в Усть-Лузі. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Linde оголосила, що компанія "припинила розвиток нових проєктів у Росії". Пізніше Linde повідомила замовника про зупинення робіт у зв'язку із санкціями Євросоюзу, які заборонили постачання до Росії товарів подвійного призначення.

Linde - глобальна хімічна компанія, заснована в Німеччині. Це найбільша у світі компанія з операцій з промисловими газами. Її клієнти - нафтопереробні компанії, сталеливарна, аерокосмічна, харчова індустрія та багато інших галузей промисловості, яким Linde постачає кисень, водень, гелій, аргон та ацетилен. Компанія також виробляє гази для використання в медицині та займається інженерією та будівництвом промислових об'єктів.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області ухвалив рішення стягнути з Deutsche Bank понад 238 мільйонів євро на користь компанії "Русхімальянс" - "дочки" Газпрому та оператора проєкту будівництва комплексу з переробки та зрідження газу в Усть-Лузі. Претензії російської компанії також були пов'язані із розірванням контракту з німецькою Linde.