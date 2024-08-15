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АНАЛІТИКА

Raiffeisen припиняє валютні перекази для жителів РФ

 

Російська дочірня компанія австрійського Raiffeisen Bank International (RBI) повідомила в четвер, що з 2 вересня клієнти-фізичні особи більше не зможуть здійснювати перекази за кордон у будь-якій валюті, окрім рублів.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

У підрозділі заявили, що нове обмеження, яке не поширюватиметься на деякі великі та міжнародні компанії, вводиться через зусилля групи скоротити свою присутність у Росії під тиском європейських регуляторів.

«З 2 вересня 2024 року вихідні транскордонні перекази в іноземній валюті стануть недоступними для всіх клієнтів банку, за винятком обмеженої кількості корпоративних клієнтів у сфері великого та міжнародного бізнесу. Зміни не стосуються транскордонних платежів у рублях», - повідомив Райффайзен Банк у Росії.

Обмеження запроваджено відповідно до рішення RBI Group у зв'язку з постановою ЄЦБ, повідомили в банку.

Європейський центральний банк закликав банки єврозони, які все ще працюють в Росії, розірвати з нею зв'язки. ЄЦБ звернувся до всіх банків, які мають значні зв'язки з Росією, прискорити свої зусилля щодо зниження ризиків, розробивши чітку дорожню карту для скорочення та виходу з російського ринку.

У квітні Райффайзен заявив, що ЄЦБ вимагатиме від нього подальшого скорочення бізнесу в Росії шляхом скорочення кредитів клієнтам і міжнародних платежів з Росії до 2026 року.

Банки єврозони більш ніж удвічі скоротили свою присутність в РФ після повномасштабного вторгнення в 2022 році. Райффайзен зіткнувся з особливою критикою, оскільки його прибутки в Росії стрімко зросли, а Вашингтон навіть попередив банк, що доступ до фінансової системи США може бути обмежений через його співпрацю з Росією.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2024 року Raiffeisen Bank International заявив, що розпочне процедуру виходу з російського ринку в третьому кварталі 2024 року.
 

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