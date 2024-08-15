Зростання найбільшої економіки Європи впало до історичного мінімуму

З 2019 року економіка Німеччини зростає так повільно, як ніколи з 1949 року.

Про це повідомляє BILD, з посиланням на дані Федерального статистичного управління.

Зростання економіки Німеччини, найбільшої в Європі й третьої у світі, сповільнилося до історичного мінімуму.

Зазначається, що економічний оглядач Нільс Гайстерхаген зазначає, що з 2019 року економіка ФРН зростає так повільно, як ніколи за історію країни, тобто з 1949 року.

Зокрема, кількість безробітних зростає, а реальна заробітна плата у першому кварталі цього року була не вищою, ніж на початку 2018-го.

Повідомляється, що зниження реальної заробітної плати особливо прискорилося у 2022 році (через цінову кризу на енергоносії та інфляцію) та у 2020 році (коронавірусна криза).

Замість очікуваного зростання загальний обсяг економічного виробництва країни скоротився на 0,1% у другому кварталі цього року проти попереднього кварталу.

Ексголова Ради економічних експертів при уряді ФРН Берт Рюруп головною проблемою вважає політику боргового гальма, яка забороняє брати кредити для поповнення бюджету.

Він вважає за необхідне змінити і систему виділення кожному безробітному так званої громадянської допомоги (Bürgergeld). Нині вона становить 563 євро на місяць.

Декому вигідніше отримувати допомогу та підробляти нелегально, ніж ходити на постійну роботу, зазначив Рюруп.

"Громадянська допомога - це не безумовний базовий дохід, а соціальна допомога, яка, за задумом, має бути націлена на повернення до регулярних трудових відносин", - пояснив експерт.