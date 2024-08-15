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АНАЛІТИКА

Країни Північної Європи посилять співпрацю для протидії шведським кримінальним бандам

 

Країни Північної Європи посилять співпрацю між поліцією і створять центр у Стокгольмі, щоб запобігти поширенню серйозної проблеми бандитської злочинності у Швеції на Норвегію, Фінляндію і Данію.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявили у шведському уряді.

Шведські банди вже давно є одними з найжорстокіших у Європі, але цього року 10 шведів - більше половини з них неповнолітні - були звинувачені в Данії у замахах на вбивство або зберіганні зброї, що викликало тривогу і різку критику в Данії.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер заявив, що у відповідь Швеція і Данія відрядять поліцейських на територію одна одної.

"Важливою причиною для цього є можливість обмінюватися інформацією між нашими країнами в режимі реального часу. Це дозволить нам на більш ранній стадії виявляти дітей і молодь, які ризикують бути втягнутими в ці злочинні мережі, і запобігати цьому", - сказав Стрьоммер.

Крім того, у Стокгольмі буде створено Скандинавський центр поліцейських з Фінляндії, Норвегії та Данії. Норвезькі та фінські офіцери вже працюють там, а данці приєднаються через кілька тижнів.

Члени шведських банд наймаються данськими бандами для насильницьких нападів на конкурентів, і міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор заявив, що лише з квітня було зафіксовано 25 таких випадків.

Він назвав їх "дітьми-солдатами" і сказав, що Швеція має "хвору" культуру насильства, яка не бажана в Данії.

"Реальність зараз така, що не тільки Данія, але й значна частина північних країн відчуває наслідки довготривалої невдалої імміграційної та правової політики Швеції, і ми ставимося до цього надзвичайно серйозно", - заявив Гуммельгор на пресконференції в середу.

Стрьоммер сказав, що Данія також несе певну відповідальність за свої власні банди, але погодився з більшістю критики щодо шведської проблеми банд.

Протягом кількох десятиліть Швеція проводила одну з найбільш щедрих імміграційних політик у західному світі, але в останні роки вона значно посилила її після різкого зростання злочинності, що значною мірою пов'язано з поганою інтеграцією іммігрантів.

Швеція має найвищий рівень насильства із застосуванням зброї на душу населення в Європейському Союзі. Минулого року 55 людей було застрелено в 363 окремих інцидентах у країні з населенням лише 10 мільйонів осіб. Для порівняння, у трьох інших північних країнах разом узятих сталося лише шість смертельних пострілів.

Поліція стверджує, що шведські банди в деяких випадках допомагали проблемним підліткам у віці 14 років втекти з дитячих будинків для виконання замовних вбивств в обмін на новий одяг, готівку і наркотики.

Лише за минулий тиждень за підозрами у причетності до різних інцидентів у Данії затримали п'ятьох молодих шведів.

Остання хвиля насильницьких інцидентів пов'язана з протистоянням злочинних груп, дотичних до наркоторгівлі. Злочинці намагаються вербувати підлітків на різні завдання через Telegram, Instagram і Tiktok, обіцяючи "швидкі гроші".

На цьому тлі Данія посилила перевірки на кордоні зі Швецією.
 

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