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АНАЛІТИКА

Влада Ірану платитиме по $20 за повідомлення про нелегальний майнінг

Влада Ірану платитиме по $20 за повідомлення про нелегальний майнінг

 

В Ірані громадяни, які повідомлять владі про нелегальний майнінг криптоактивів, отримають винагороду в розмірі 1 млн томанів (близько $20). Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на директора державної електроенергетичної компанії Tavanir Мостафу Раджабі Машхаді.

За його словами, країна зіткнулася з аномальною спекою. У зв'язку з цим навантаження на електромережі підскочило. Нелегальні майнери, зі свого боку, підвищують його ще сильніше, що призводить до перебоїв, підкреслив Машхаді.

Фінансова винагорода дасть змогу підштовхнути громадськість до співпраці, зазначив він:

«Той, хто повідомить про випадок нелегального майнінгу, отримає винагороду в розмірі 1 млн томанів».

Зазначимо, у заяві видання йдеться про тумани/томани, хоча офіційною валютою Ірану вважається ріал. Однак 2019 року Ісламська консультативна рада Ірану затвердила грошову реформу, яка фактично має «прибрати чотири нулі».

Вона передбачає перехід на томани. При цьому 1 томан відповідає 10 000 ріалів.

Також глава Tavanir заявив, що в країні виявлено 230 000 пристроїв для видобутку криптоактивів, які під'єднані до мережі незаконно. Їхню загальну потужність оцінюють у 800-900 МВт. Енерговитрати на них можна порівняти з показниками провінції Марказі, додав він.

За словами чиновника, багато з пристроїв розташовані в соціальних об'єктах, школах або мечетях. Це дає змогу їхнім власникам платити за електрику за нижчим тарифом, що призводить до додаткових втрат.

Іран не вперше зіткнувся з перебоями в роботі електромереж через майнерів. Періодично влада відключає навіть легальні ферми. Влітку 2022 року майнери залишилися без електрики на кілька тижнів.

За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: Іран
 

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