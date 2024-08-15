СПГ-танкери уникають Панамської затоки через посуху — FT

Танкери зі скрапленим природним газом (СПГ) і балкери із зерном усе частіше відмовляються проходити Панамським каналом унаслідок зменшення пропускної потужності водної артерії через посуху, пише Financial Times.

Перебої у постачаннях, кількість яких росте, можуть змінити структуру торгівлі й підштовхнути вгору ціни, зазначають опитані газетою експерти. У липні кількість газовозів, що проходять найбільшою водною артерією, знизилася у 2 рази порівняно з показником, зафіксованим два роки тому. Перевізники створюють вигідні умови на інших маршрутах для клієнтів, тому Панамська затока перестала їх приваблювати.

Проблеми з прохідністю Панамського каналу спостерігаються з літа минулого року. Найсильніша за ціле століття посуха стала причиною зниження рівня прісної води у сховищах, звідки вода надходить до Панамського каналу.

До лютого 2024 року канал пропускав не більше 18 суден на день, хоча прохідність його вдвічі вища (і навіть до 40-42 суден у кращі часи). Вартість проходу каналом розігрувалась на аукціонах, досягаючи до $4 млн.

Трейдери сподівалися на підвищення рівня води в сезон дощів, але природне явище Ель-Ніньо, що нагріває поверхню Тихого океану, перешкоджає опадам у регіоні.

Панамський канал - прохід між акваторіями Тихого й Атлантичного океанів, для СПГ це означає, що газ із заводів на тихоокеанському узбережжі США важко добирається до Європи, тому переважно йде в Азію. Втім, у Штатів повно СПГ-терміналів і на східному узбережжі.