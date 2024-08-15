Фінансові новини
- |
- 15.08.24
- |
- 15:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
СПГ-танкери уникають Панамської затоки через посуху — FT
12:58 15.08.2024 |
Танкери зі скрапленим природним газом (СПГ) і балкери із зерном усе частіше відмовляються проходити Панамським каналом унаслідок зменшення пропускної потужності водної артерії через посуху, пише Financial Times.
Перебої у постачаннях, кількість яких росте, можуть змінити структуру торгівлі й підштовхнути вгору ціни, зазначають опитані газетою експерти. У липні кількість газовозів, що проходять найбільшою водною артерією, знизилася у 2 рази порівняно з показником, зафіксованим два роки тому. Перевізники створюють вигідні умови на інших маршрутах для клієнтів, тому Панамська затока перестала їх приваблювати.
Проблеми з прохідністю Панамського каналу спостерігаються з літа минулого року. Найсильніша за ціле століття посуха стала причиною зниження рівня прісної води у сховищах, звідки вода надходить до Панамського каналу.
До лютого 2024 року канал пропускав не більше 18 суден на день, хоча прохідність його вдвічі вища (і навіть до 40-42 суден у кращі часи). Вартість проходу каналом розігрувалась на аукціонах, досягаючи до $4 млн.
Трейдери сподівалися на підвищення рівня води в сезон дощів, але природне явище Ель-Ніньо, що нагріває поверхню Тихого океану, перешкоджає опадам у регіоні.
Панамський канал - прохід між акваторіями Тихого й Атлантичного океанів, для СПГ це означає, що газ із заводів на тихоокеанському узбережжі США важко добирається до Європи, тому переважно йде в Азію. Втім, у Штатів повно СПГ-терміналів і на східному узбережжі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Зеленський схвалив операцію з підриву «Північного потоку», та згодом намагався її зупинити
|Лубінець пояснив, навіщо створювати військові комендатури у Курській області
|Зеленський зібрав нараду по Курській області: обговорювали створення військових комендатур
|Не лише «Саваслейка». Що відомо про найбільшу атаку України на аеродроми РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|USAID надав чотирьом агропідприємствам України 58 причепів для перевезення зерна
|Країни Північної Європи посилять співпрацю для протидії шведським кримінальним бандам
|Зростання найбільшої економіки Європи впало до історичного мінімуму
|Влада Ірану платитиме по $20 за повідомлення про нелегальний майнінг
|Британія: Україна може використовувати британську зброю в Росії за одним винятком
|СПГ-танкери уникають Панамської затоки через посуху — FT
|Транзит російського газу через Україну залишається на максимумі - 42,4 млн куб. м
Бізнес
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL
|Pixel 9 додає запис дзвінків і транскрипцію, а також безкоштовний Satellite SOS на два роки
|Google офіційно представив Pixel 9
|Рівень світового продажу електромобілів у липні зріс на 21%, хоча попит у Європі зменшився
|SpaceX анонсувала перший пілотований космічний політ над полюсами Землі наприкінці 2024 року
|У Google Wallet тепер можна зберігати практично все, але поки лише у США
|Визначення фільмів та серіалів через TikTok стане набагато простішим через функцію Spotlight