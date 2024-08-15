Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міністерство юстиції США може змусити Google продати Android або Chrome

 

Раніше цього місяця федеральний суддя США постановив, що пошукова система і рекламний бізнес Google порушують розділ 2 Закону Шермана, що робить компанію монополістом. Міністерство юстиції США (DOJ) розглядає можливість поділу Google як покарання.

Це може включати продаж таких активів, як операційна система Android і браузер Chrome. Інші заходи можуть включати обмеження ексклюзивних угод Google з Apple і Samsung, які роблять пошукову систему Google основною на їхніх пристроях. DOJ також може вимагати від Google ділитися інформацією з конкурентами або накласти обмеження на використання продуктів ШІ.

У вересні DOJ і Google знову зустрінуться в суді за звинуваченням у монополізації цифрової реклами, де платформа для продажу текстової реклами AdWords може стати центральним питанням. Востаннє уряд США вимагав поділу компанії 2020 року, коли Microsoft було визнано порушником антимонопольного законодавства, але після апеляції та врегулювання залишилася цілою. Google планує оскаржити рішення суду.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3262
  0,0202
 0,05
EUR
 1
 45,5497
  0,3540
 0,78

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8575  0,16 0,39 41,4969  0,13 0,31
EUR 44,9500  0,01 0,02 45,7513  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3350  0,01 0,02 41,3550  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес