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Міністерство юстиції США може змусити Google продати Android або Chrome
09:48 15.08.2024 |
Раніше цього місяця федеральний суддя США постановив, що пошукова система і рекламний бізнес Google порушують розділ 2 Закону Шермана, що робить компанію монополістом. Міністерство юстиції США (DOJ) розглядає можливість поділу Google як покарання.
Це може включати продаж таких активів, як операційна система Android і браузер Chrome. Інші заходи можуть включати обмеження ексклюзивних угод Google з Apple і Samsung, які роблять пошукову систему Google основною на їхніх пристроях. DOJ також може вимагати від Google ділитися інформацією з конкурентами або накласти обмеження на використання продуктів ШІ.
У вересні DOJ і Google знову зустрінуться в суді за звинуваченням у монополізації цифрової реклами, де платформа для продажу текстової реклами AdWords може стати центральним питанням. Востаннє уряд США вимагав поділу компанії 2020 року, коли Microsoft було визнано порушником антимонопольного законодавства, але після апеляції та врегулювання залишилася цілою. Google планує оскаржити рішення суду.
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