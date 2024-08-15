Трамп, Байден та Гарріс стали жертвами іранської фішингової кампанії, - звіт Google

У звіті Google від 13 червня йдеться, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних із президентом США Джо Байденом, віце-президентом Камалою Гарріс та колишнім президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Видання зазначає, що в доповіді вперше офіційно сказано, що Іран націлився, зокрема, на адміністрацію Байдена-Гарріс і пов'язані з нею президентські кампанії.

Компанія Google у своєму звіті вказує, що APT42 - іранська урядова хакерська група, відома як Charming Kitten та Mint Sandstorm - у травні та червні атакувала близько десятка людей. Одна з атак була проти високопоставленого політичного консультанта і виявилася успішною.

Дослідники безпеки Google досі фіксують спроби APT42 зламати особисті облікові записи електронної пошти, пов'язані з Байденом, Гарріс та Трампом.

Як пише Axios, прийоми APT42 включають впровадження шкідливих посилань як у текст електронних листів, так і у звичайні на вигляд PDF-вкладення, що ускладнює виявлення їх користувачами.

Крім того, відомо, що дана група хакерів взаємодіє з жертвами на платформах зашифрованих повідомлень, таких як Signal і WhatsApp, щоб викликати довіру.

Що відомо про хакерську атаку

Нагадаємо, що в неділю, 11 серпня, передвиборчий штаб кандидата в президенти США Дональда Трампа заявив, що їхні комп'ютери були зламані.

Наступного дня The Washington Post написало, що хакери, які працюють на Іран , могли зламати не тільки електронну пошту співробітників штабу Трампа, але й атакувати комп'ютери радників Джо Байдена і Камали Гарріс.

Пізніше стало відомо, що ФБР проводить розслідування щодо зламування хакерами виборчих штабів кандидатів у президенти США.